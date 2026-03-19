Două zile până la reunirea României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu a stabilit programul

Mircea Lucescu a stabilit programul tricolorilor pentru cantonamentul de dinaintea partidei cu Turcia. Jucătorii naționalei se vor reuni la Mogoșoaia sâmbătă, la ora 12:00, iar miercuri, la ora 10:00, este programată decolarea spre Istanbul, anunță FRF.

Programul naționalei României înaintea meciului de baraj cu Turcia

În aceste condiții, Mircea Lucescu va avea patru zile la dispoziție pentru a pregăti alături de jucători marele meci de la Istanbul. Totuși, nu toți cei convocați vor putea ajunge de sâmbătă, având în vedere că mulți dintre ei au meciuri programate în weekend la echipele de club.

În ceea ce privește jucătorii din Superligă, Mircea Lucescu a insistat ca meciurile din etapa a doua a play-off-ului și a play-out-ului să se dispute ceva mai devreme tocmai pentru ca fotbaliștii convocați să ajungă de sâmbătă în cantonamentul naționalei.

Spre exemplu, jucătorii care ar putea fi convocați de la Dinamo, Universitatea Craiova, FCSB, UTA Arad, CFR Cluj sau Rapid pot ajunge încă de sâmbătă în cantonamentul naționalei, având în vedere că meciurile lor din Superliga sunt programate joi și vineri.

În schimb, jucători precum Ionuț Radu (Celta Vigo) sau Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) au programate meciuri în LaLiga duminică după-amiază, astfel că sosirea lor în cantonamentul României este așteptată abia luni. Tot duminică vor juca și Radu Drăgușin (Tottenham), Răzvan Marin (AEK Atena), Dennis Man (PSV Eindhoven) sau Vlad Dragomir (Pafos).

În cazul în care trece de Turcia, România va juca finala barajului pentru Cupa Mondială pe terenul câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie, de la ora 21:45.

Dacă va fi învinsă de Turcia, România va înfrunta tot pe 31 martie pierzătoarea din duelul Slovacia - Kosovo, partida urmând să aibă caracter amical.