Două zile până la reunirea României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu a stabilit programul

Turcia și România se vor înfrunta peste exact o săptămână, joi, 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

Mircea Lucescu a stabilit programul tricolorilor pentru cantonamentul de dinaintea partidei cu Turcia. Jucătorii naționalei se vor reuni la Mogoșoaia sâmbătă, la ora 12:00, iar miercuri, la ora 10:00, este programată decolarea spre Istanbul, anunță FRF.

Programul naționalei României înaintea meciului de baraj cu Turcia

În aceste condiții, Mircea Lucescu va avea patru zile la dispoziție pentru a pregăti alături de jucători marele meci de la Istanbul. Totuși, nu toți cei convocați vor putea ajunge de sâmbătă, având în vedere că mulți dintre ei au meciuri programate în weekend la echipele de club.

În ceea ce privește jucătorii din Superligă, Mircea Lucescu a insistat ca meciurile din etapa a doua a play-off-ului și a play-out-ului să se dispute ceva mai devreme tocmai pentru ca fotbaliștii convocați să ajungă de sâmbătă în cantonamentul naționalei.

Spre exemplu, jucătorii care ar putea fi convocați de la Dinamo, Universitatea Craiova, FCSB, UTA Arad, CFR Cluj sau Rapid pot ajunge încă de sâmbătă în cantonamentul naționalei, având în vedere că meciurile lor din Superliga sunt programate joi și vineri.

În schimb, jucători precum Ionuț Radu (Celta Vigo) sau Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) au programate meciuri în LaLiga duminică după-amiază, astfel că sosirea lor în cantonamentul României este așteptată abia luni. Tot duminică vor juca și Radu Drăgușin (Tottenham), Răzvan Marin (AEK Atena), Dennis Man (PSV Eindhoven) sau Vlad Dragomir (Pafos).

În cazul în care trece de Turcia, România va juca finala barajului pentru Cupa Mondială pe terenul câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie, de la ora 21:45.

Dacă va fi învinsă de Turcia, România va înfrunta tot pe 31 martie pierzătoarea din duelul Slovacia - Kosovo, partida urmând să aibă caracter amical.

Lista preliminară a stranierilor anunțată de Mircea Lucescu pentru Turcia - România

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI: Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații la sediul NATO. Secretarul general al Alianței va veni la Summitul B9, din București
Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații la sediul NATO. Secretarul general al Alianței va veni la Summitul B9, din București
ULTIMELE STIRI
Mutări de trupe în Superliga! Rapid îl fură pe omul lui Varga
Mutări de trupe în Superliga! Rapid îl fură pe omul lui Varga
Radu luptă pentru sferturile Europa League în Lyon - Celta, gafeurul Kovacs arbitrează Roma - Bologna!
Radu luptă pentru sferturile Europa League în Lyon - Celta, gafeurul Kovacs arbitrează Roma - Bologna!
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Negru, tricolor cu acte în regulă! Fotbalistul din Anglia a fost convocat în premieră la națională
Negru, tricolor cu acte în regulă! Fotbalistul din Anglia a fost convocat în premieră la națională
Costel Gâlcă va fi pe bancă la CFR - Rapid, după decesul tatălui său: "E un om puternic"
Costel Gâlcă va fi pe bancă la CFR - Rapid, după decesul tatălui său: "E un om puternic"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

Nota primită de Ianis Hagi după ce Alanyaspor și-a zdrobit adversara în Turcia

Nota primită de Ianis Hagi după ce Alanyaspor și-a zdrobit adversara în Turcia

Laurențiu Reghecampf a numit cel mai bun antrenor pe care îl putea aduce Becali la FCSB: „În momentul de față”

Laurențiu Reghecampf a numit cel mai bun antrenor pe care îl putea aduce Becali la FCSB: „În momentul de față”

Mutu, interviu în Italia: "Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. Vreau ca Inter să aibă probleme"

Mutu, interviu în Italia: "Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. Vreau ca Inter să aibă probleme"

Doliu în familia lui Costel Gâlcă. Anunțul făcut de Rapid

Doliu în familia lui Costel Gâlcă. Anunțul făcut de Rapid



Recomandarile redactiei
Mutări de trupe în Superliga! Rapid îl fură pe omul lui Varga
Mutări de trupe în Superliga! Rapid îl fură pe omul lui Varga
Marea surpriză pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Atacantul vine din play-out
Marea surpriză pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Atacantul vine din play-out
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Costel Gâlcă va fi pe bancă la CFR - Rapid, după decesul tatălui său: "E un om puternic"
Costel Gâlcă va fi pe bancă la CFR - Rapid, după decesul tatălui său: "E un om puternic"
„Evident!” Cum l-a caracterizat John McEnroe pe Ilie Năstase, în exclusivitate pentru Sport.ro
„Evident!” Cum l-a caracterizat John McEnroe pe Ilie Năstase, în exclusivitate pentru Sport.ro
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
CITESTE SI
Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

stirileprotv Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

stirileprotv „Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

stirileprotv Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

