Iosif Rotariu (63 de ani) a prefațat confruntarea Turcia - România. Fostul mare mijlocaș central a subliniat că jocul colectiv îi poate ajuta pe tricolori să învingă, însă a numit și un fotbalist care, în opinia sa, poate să facă diferența dintre elevii lui Mircea Lucescu.

Rotariu a spus despre Ianis Hagi că este fotbalistul care poate avea realizări individuale de excepție, dacă este în formă și are o zi bună. El a mizat și pe faptul că fiul „Regelui” cunoaște fotbalul turc, deoarece evoluează în prezent la Alanyaspor.

„În astfel de meciuri contează cel mai mult jocul colectiv al echipei. Echipa este atuul principal. E Ianis Hagi care joacă în campionatul Turciei, cunoaște tot ce este în Turcia și poate să fie unul dintre atuurile echipei naționale.

Ianis, dacă prinde o zi bună și este în formă, are realizări individuale extraordinare. S-ar putea ca el să le spună despre ce se întâmplă în Turcia. A jucat și contra Galatei, și contra lui Beșiktaș, și știe ce se întâmplă în Turcia”, a declarat Iosif Rotariu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

51 de selecții, 8 goluri și 8 pase decisive a strâns Ianis Hagi în tricolor.

Alți fotbaliști importanți în viziunea lui Rotariu

Rotariu i-a mai nominalizat pe Radu Drăgușin și Nicolae Stanciu printre cei care pot face diferența: „E important că a revenit Drăgușin. Nicușor Stanciu văd că joacă bine și el. Lipsește Denis Drăguș care este suspendat. Cred că lotul este destul de complet, omogen, acum totul depinde de inspirația domnului Mircea Lucescu”.

Ulterior, Iosif Rotariu și-a exprimat încrederea totală în selecționerul Mircea Lucescu: „Faptul că a trecut recent printr-o perioadă în care a avut probleme de sănătate, revenind totuși la echipa națională, înseamnă că dânsul simte ceva. Știe jucători din Turcia. Simte că se poate realiza ceva. A fost și selecționerul Turciei. Are atâta experiență și faptul că a revenit acum dă încredere și jucătorilor. Dacă vine un antrenor ca domnul Mircea Lucescu și stă pe bancă în condițiile în care a fost, înseamnă că el simte ceva. Simte că poate califica echipa”.

de selecții și un gol a strâns Iosif Rotariu pentru naționala României. 30.04.1997 a fost data ultimei apariții în tricolor pentru Iosif Rotariu, într-un România – Irlanda 1-0 din preliminariile pentru Cupa Mondială din 1998.

Au mai rămas mai puțin de două săptămâni înaintea meciului Turcia - România de pe 26 martie. Tricolorii vor încerca să se califice la Campionatul Mondial prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor.

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinale, în manșă unică, Turcia la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.