Hakan Calhanoglu, complet recuperat, revine la Inter cu câteva zile înainte de Turcia - România

Calhanoglu a jucat ultima dată pentru Inter în meciul din Cupa Italiei cu Como (0-0), disputat pe 3 martie. Ulterior, mijlocașul turc s-a confruntat cu probleme la nivelul aductorilor și nu a mai fost la dispoziția lui Cristi Chivu.

Experimentatul jucător al lui Inter a primit o veste excelentă cu exact o săptămână înaintea meciului Turcia - România. Calhanoglu s-a recuperat complet și urmează să revină în primul 11 al lui Cristi Chivu încă de la partida de duminică împotriva celor de la Fiorentina, scrie Corriere dello Sport.

Imediat după meciul de duminică seară, Hakan Calhanoglu este așteptat să plece în Turcia pentru cantonamentul de dinaintea partidei cu România, care se va disputa la Istanbul, joi, 26 martie, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

25 de meciuri, 9 goluri și 4 pase decisive a strâns Calhanoglu la Inter în acest sezon

Calhanoglu, pe cale să intre în top 3 la capitolul meciuri și goluri

Dacă va juca împotriva României, Hakan Calhanoglu va urca pe locul 3 în topul jucătorilor cu cele mai multe meciuri la naționala Turciei, 103. Pe primele două poziții se află Rustu Recber (120) și Hakan Sucur (112).

De un gol mai are nevoie Calhanoglu pentru a ajunge la cota 23 și a urca pe locul 3 și în topul celor mai buni marcatori din istoria naționalei Turciei. Pe primele două poziții sunt Hakan Sukur (51) și Burak Yilmaz (31).

Hakan Calhanoglu a jucat în 5 dintre cele 6 meciuri ale Turciei din preliminariile CM 2026. Mijlocașul lui Inter a marcat un gol și a oferit 6 pase decisive.