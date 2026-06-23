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Adrian Mihalcea, nervos după victoria cu Universitatea Craiova / Foto: Sport Pictures

Adrian Mihalcea, antrenorul formației UTA, a luat o decizie categorică pentru echipa sa în perioada de pregătire de vară.

Adrian Mihalcea nu a vrut patru fotbaliști la UTA

Tehnicianul „Bătrânei Doamne” a renunțat la patru fotbaliști aflați în probe: Toma Bituleanu (18 ani, Farul), Răzvan Bălașa (20 de ani, ex. FC U Craiova și Gilortul), Raul Christo Bolohan (22 de ani, Cetatea Turnu Măgurele) și Ianis Fărăgău (18 ani, Viitorul Cluj).

Mihalcea a fost convins doar de către Mihai Răstuf (21 de ani), de la Victoria Crevedia, potrivit site-ului local sportarad.ro.

Mutările făcute de UTA pe piața transferurilor

Până acum, UTA l-a transferat pe fundașul central francez Peter Ouaneh, atacantul italian cu origini kosovare Ismet Sinani, mijlocașul ofensiv francez Jayson Papeau, fundașul dreapta Andrei Dorobanțu și mijlocașul defensiv Răzvan Oaidă.

Și-au prelungit, de asemenea, contractele Alin Roman, Mino Sota, căpitanul Alexandru Benga și Marius Coman.

„Bătrâna Doamnă” s-a despărțit de Benjamin Van Durmen, Ovidiu Popescu, Mark Țuțu, Florent Poulolo, Luca Mihai şi Flavius Iacob, iar Denis Hrezdac a fost împrumutat la Corvinul Hunedoara până la finalul sezonului.

UTA a câștigat sâmbătă, 20 iunie, cu 3-0 amicalul pe care l-a disputat împotriva Progresului Pecica. Pentru formația arădeană urmează amicalele cu CSC Dumbrăvița (27 iunie) și cu Grosuplje (7 iulie, în Slovenia).