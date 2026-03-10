FCSB - prezentare Mirel Rădoi. Toate detaliile

Tehnicianul a încheiat conferința cu replica: „Sunt puțin mai pretențios, dar în momentul acesta trebuie să vedem ce facem zi de zi la antrenament, fiindcă lucrurile trebuie să se schimbe. Mulțumesc frumos!”

Mirel Rădoi: „Valoarea individuală a jucătorilor nu este cea reflectată în clasament. Sunt jucători de mare valoare – nu dau nume – dar știu, de când eram la Craiova, că sunt jucători care pot face diferența în orice moment al partidei.”

Tehnicianul a vorbit și despre problemele din lot: „Din ceea ce am găsit în vestiar până acum, avem doar două probleme, doi jucători accidentați. El (n.r. – Chiricheș) nu este accidentat, face parte din echipă. Cine se antrenează cel mai bine, va face parte din lot. În acest moment, avem doar două situații [de indisponibilitate].”

Mirel Rădoi: „La final de sezon, vor fi întocmite rapoarte pentru fiecare jucător în parte, referitoare la tot ce s-a întâmplat în aceste două luni și jumătate. Ulterior, clubul va decide dacă acești jucători vor rămâne, dacă li se va prelungi contractul sau dacă vor pleca.”

Tehnicianul a vorbit despre sistem-ul pe care îl va juca la FCSB și despre ce se întâmplă cu oamenii din staff-ul vechi:

„Am venit cu staff-ul meu. Clubul va decide dacă va fi nevoie de ei la juniori sau la alte departamente. Momentan, am venit cu echipa mea. Încă colectăm date, dar este clar că există anumite probleme. Încercăm să le rezolvăm de la săptămână la săptămână, de la meci la meci.

Avem o vorbă: better safe than sorry. Totul se desfășoară cu o precauție ridicată. Este clar că principiile pe care le-am avut la toate echipele vor continua: să avem un pressing înalt, să trimitem adversarul unde vrem noi, să îl sufocăm. Rămâne de văzut dacă vom face asta pe fragmente de minute, în funcție de rezultate, dacă vom schimba sistemul sau dacă ne vom retrage pentru a ne conserva energia. Vom vedea în zilele următoare.”

Mirel Rădoi a vorbit și despre Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Discuțiile au fost simple. A fost cu totul altă abordare. A fost nevoie de ajutor și am comparat cumva situațiile. Am venit de două ori la Craiova. De ce să nu vin la FCSB? Sunt mulți jucători cu care am lucrat la naționala U21 și la naționala mare. Am acceptat această provocare ca pe un fapt în care le putem arăta suporterilor noștri că nu aceasta este valoarea FCSB-ului, de a ne mulțumi cu poziția a șaptea.

Încercăm să adunăm informații despre jucători cât mai multe. Vrem, nu vrem, trebuie să mulțumim lui Elias Charalambous și lui Pintilii pentru două sezoane și jumătate aici. Nu e ușor ce au realizat ei aici. Să gestionezi jucători cu valoare care nu au jucat... Nu a fost o situație deloc ușoară. Nici de acum încolo nu ne va fi nici nouă ușor.

Mirel Rădoi a venit în sală. Primele declarații ale antrenorului: "Vă mulțumim pentru prezență. Mă aflu într-un moment în care este clar că situația echipei nu este cea mai fericită, dar am acceptat această provore. Pentru mine este o promovare. Am acceptat-o nu doar prin prisma faptului profesional, ci și emoțional. Nu am fost de acord ca echipa să fie prezentă în play-out și să rateze un baraj pentru Conference League. Dacă în postura de antrenor m-am întors a doua oară la Craiova, nu ar fi corect să nu mă întorc și aici a doua oară, când mi s-a cerut ajutorul."

Mirel Rădoi (44 de ani) a devenit noul antrenor al campioanei FCSB după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia după ultima partidă din sezonul regulat, 1-3 cu U Cluj, pe Arena Națională din București.

Lucrurile s-au brodat repede la FCSB după plecarea foștilor tehnicieni. Patronul Gigi Becali a anunțat că s-a înțeles cu finul său, iar fostul căpitan al roș-albaștrilor... "vine să-l ajute până la finalul campionatului".

Campioana României va juca sâmbătă primul meci din play-out contra celor de la Metaloglobus. Sport.ro vă prezintă de la 16:30 prezentarea lui Mirel Rădoi în funcția de antrenor al grupării care în acest sezon nici măcar nu a prins play-off-ul.

