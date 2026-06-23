Ce a spus impresarul lui Denis Drăguș despre transferul la FCSB: „E mândru și onorat”

Denis Drăguș este principala țintă a lui FCSB în această vară, după ce Gigi Becali a anunțat că își dorește să îl aducă la echipa „roș-albastră”.

Transferul atacantului de 26 de ani nu este atât de simplu, pentru că el se află sub contract cu Trabzonspor până în iunie 2028.

Impresarul lui Denis Drăguș a clarificat situația

După ce Gigi Becali a anunțat că s-a înțeles cu Denis Drăguș, impresarul acestuia a oferit o reacție și a explicat care este situația atacantului român.

Enrico Sposato nu a evitat să vorbească despre interesul lui FCSB, dar a subliniat faptul că Drăguș se concentrează pe Trabzonspor, echipă de care încă aparține.

„Denis Drăguș este complet concentrat pe startul noului sezon alături de Trabzonspor. Are un respect deosebit pentru club și este foarte motivat să demonstreze ce poate, să evolueze la cel mai înalt nivel și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor echipei. Oportunitatea de a participa în competițiile europene este deosebit de importantă pentru Denis, deoarece reprezintă un pas esențial în dezvoltarea sa sportivă și în atingerea ambițiilor sale.

În același timp, este firesc ca Denis să fie mândru și onorat atunci când aude astfel de comentarii publice pozitive din partea patronului unui club atât de prestigios și cu o istorie atât de bogată precum Steaua București (n.r. FCSB). Cuvintele de apreciere venite din partea unei personalități atât de importante a fotbalului românesc sunt prețuite și apreciate în mod deosebit.

Pentru Denis, faptul că există interes din partea unuia dintre cele mai mari cluburi din țara sa natală este atât măgulitor, cât și semnificativ. Steaua (n.r. FCSB) reprezintă o parte importantă a istoriei fotbalului românesc, iar asocierea cu un club de asemenea anvergură este un motiv de mândrie pentru orice jucător român.

Denis a fost întotdeauna profund dedicat fotbalului românesc și echipei naționale. Obiectivul său este să continue să se dezvolte la cel mai înalt nivel posibil pentru a putea contribui la ambițiile României la viitoarele Campionate Europene și Campionate Mondiale. Pentru a atinge aceste obiective, există un parcurs sportiv care trebuie urmat cu răbdare, dedicare și consecvență.

Totuși, în acest moment, întreaga atenție a lui Denis este îndreptată către Trabzonspor și sezonul care urmează. El este sincer onorat de aprecierea publică exprimată de patronul Stelei (n.r. FCSB), pe care o primește cu respect și recunoștință, însă concentrarea sa este în totalitate asupra responsabilităților pe care le are la Trabzonspor și asupra provocării de a concura cu succes în competițiile europene.”, a spus impresarul lui Denis Drăguș și pentru PRO TV și Sport.ro.