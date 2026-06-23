”Regele” și-a făcut deja debutul pe banca tricolorilor, în al doilea mandat al său la prima reprezentativă după cel din 2001 în care a bifat patru dueluri. Naționala a disputat două jocuri de pregătire în luna iunie, cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1).

Mutu și Hagi au luat masa împreună și au vorbit despre națională: ”Dacă se întâmplă ceva, i se sparg oalele în cap”

Adrian Mutu a dezvăluit că s-a întâlnit recent cu Gheorghe Hagi și că a luat masa alături de noul selecționer, dar și alături de Ianis Hagi, fiul ”Regelui”, care este legitimat în acest moment în Turcia, la Alanyaspor.

”Briliantul” privește cu optimism viitorul echipei naționale. Mutu a sugerat că, în actuala generație a primei reprezentative, se regăsesc mulți jucători șlefuiți de Gică Hagi la academia care-i poartă numele.

”M-am văzut cu Gică și cu Ianis și am ieșit la masă, marți seara, pentru că am stat la el, la hotel. Am vorbit lucruri interesante. Mi-a dat impresia, și am rămas plăcut surprins, pentru că l-am văzut pozitiv. Mi-a dat impresia, din ce am vorbit cu el, că este pe cale să formeze un grup frumos.

Dacă reușim să creăm familia asta și acest grup, va fi bine. Avantajul este că Gică cunoaște majoritatea, iar majoritatea îl știe pe el. Ceea ce îi facilitează munca lui Gică, pentru că la națională nu ai multe zile pentru a pregăti meciul.

Jucătorii îl știu pe Hagi, de când erau mici, cunosc cerințe lui, deci arde mai multe etape ceea ce va fi bine pentru noi. M-a bucurat faptul ăsta, pentru că Hagi are nevoie de zile bune la echipa națională, ca să zic așa.

Este un fel de Ronaldo al Portugaliei, Gică al nostru, în momentul ăsta. Pentru că, dacă se întâmplă ceva, oalele i se sparg în cap, e normal. Cam ce i se întâmplă lui Ronaldo la Mondial. Și pe Gică este aceeași presiune”, a spus Adrian Mutu, potrivit Digi Sport.

Marele test pentru Hagi e în toamnă, când începe Nations League. România e în urna valorică ”B” într-o grupă alcătuită din Suedia, Bosnia și Polonia. Primul meci e pe 25 septembrie, de la 21:45, la Stockholm.

Gheorghe Hagi, mijlocaș ofensiv magistral, trăiește pentru fotbal și îl iubește la infinit. A scos românii în stradă după evoluțiile naționalei la Mondialul din '94, a marcat din unghiuri imposibile, a fost liderul unei generații și model pentru mulți jucător, dar a și pus pe picioare, la Ovidiu, o academie performantă, de top.

Acum, Gheorghe Hagi se întoarce pe banca naționalei și va îmbrăca din nou sacoul de selecționer pentru obiective mărețe alături de tricolori. Hagi poate duce din nou România sus: la un European sau la un Mondial!

Hai, Gică Hagi - Hai, România!