Mai exact, notează FRF pe site-ul oficial, ”3 meciuri consecutive cu gol decisiv marcat în minutul 90 sau în prelungiri are CS Tunari. Astfel, ilfovenii au învins pe CSC Şelimbăr în minutul 90 (gol Denis Ispas), au egalat pe Olimpia Satu Mare în 90’+5 (gol Adrian Bălan) şi acum au egalat pe CSC Dumbrăviţa în 90’+2 (gol Claudiu Dragu)” .

CS Tunari, echipa antrenată de Dinu Todoran , fostul principal de la FCSB în 2021, a bifat o performanță deosebită în ultimele trei etape din Liga 2.

”🔴⚪️

Arsenal Tunari 🆚 CSC Dumbrăvița

1-1[0-1]

Arsenal Tunari disputat astăzi, 07.03.2026, o partidă din cadrul etapei a 20-a a Ligii a 2-a.

Tunarii au întâlnit CSC Dumbrăvița, meciul încheindu-se cu scorul de 1-1.

🔴 Primul XI Arsenal Tunari ⬇️

Moroz –Badea–Roșu –Bara– Dragu

Bălan- Xavi – Tudorache – Ispas – Stanica – Furtuna

⚪️ Rezerve: ⬇️

Ciubotariu-Csampar –Dumitru.M– Callejon – Dumitru.R– Breban - Răducioiu-

🔴Dumbravita a început partida cu următorul prim 11:

Miklos –Butu–Cibi–Curescu–Gladun–

Gondiu–Misaras–Panaite–Popovici–Seroni–Vasile

⚪️ Rezerve: ⬇️

Brașoveanu–Butnarasu–Calotă–Ciurel–Cristea –Hodosan–Morariu–Padurariu –Sofran

📍 Meciul s-a disputat la CNAF Buftea”, a notat și gruparea ilfoveană pe pagina oficială de Facebook.

Fotbalistul cu două meciuri și un trofeu de campion la FCSB a debutat perfect ca antrenor la CS Dinamo!

După plecarea antrenorului principal Florin Bratu la Metaloglobus, noul staff tehnic al lui CS Dinamo din Liga 2 a debutat oficial în week-end.

A fost un debut perfect pentru antrenorii Boris Keca, Florin Matache și Andrei Neagu: 4-1 cu CSC Șelimbăr în etapa cu numărul 20 din divizia secundă.

Noul principal, fostul secund Boris Keca, este un fotbalist bosniac stabilit de decenii în România, unde a evoluat pentru FC Național, FC Brașov, FCSB (pe atunci, în 2005, încă Steaua), Pandurii Târgu Jiu, FC Argeș sau Concordia Chiajna.

La actuala FCSB, Keca a jucat doar două partide oficiale (1-0 cu U Craiova în campionat și 2-3 cu Dinamo în Supercupă), dar a câștigat trofeul de campion în Divizia A, sezonul 2004-2005.

Florin Matache este ”Eroul de la Liberec”, portarul care a jucat cu Dinamo în minunea europeană cu Slovan Liberec, în timp ce Andrei Neagu este preparatorul fizic al echipei.

