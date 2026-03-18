Campioana en-titre a ratat în premieră calificarea în play-off și a debutat cu stângul și în play-out: 0-0 pe Arena Națională contra codașei Metaloglobus, la revenirea antrenorului Mirel Rădoi.

Problema văzută de Iosif Rotariu la FCSB

Iosif Rotariu a subliniat, în exclusivitate pentru Sport.ro, că FCSB suferă în stagiunea actuală din cauza absenței unui mijlocaș complet, care să lege jocul pe atac pozițional.

În opinia sa, formația pregătită de Mirel Rădoi are nevoie de un mijlocaș central capabil să deposedeze, să construiască și să finalizeze.

Rotariu s-a dat pe sine drept exemplu, când era fotbalist, și a precizat că plecarea lui Adrian Șut a agravat lucrurile. Iosif Rotariu a apreciat că Mihai Lixandru are un profil mult prea defensiv pentru a-i fi înlocuitor lui Șut.

Iosif Rotariu, despre marele minus de la FCSB

„Cel mai important este la mijlocul terenului, unde, odată cu plecarea lui Șut, nu au găsit un înlocuitor pentru el.

(n.r.- Lixandru?) La Lixandru nu e vorba că nu este de nivelul lui Șut, dar e un jucător cu profil destul de defensiv. Joacă și fundaș central. La o echipă de fotbal cred că viteza jocului pleacă de la mijlocașul central. Acolo trebuie să găsească ei o soluție.

Da, FCSB nu are încă jucători pentru a construi pe atac pozițional. Totul pleacă de la, părerea mea, mijlocașii centrali. Cât era Șut încă se mai legau lucrurile. Lixandru nu mi se pare că ar fi un jucător care să îl înlocuiască pe Șut. Ba e fundaș central, ba e mijlocaș central. Are mai multe calități defensive decât ofensive. Baba Alhassan, la fel.

În momentul în care nu ai un mijlocaș central, hai să mă dau exemplu pe mine, să fie un fel de număr șase, opt și zece. Adică să și deposedeze, să și construiască și să ajungă și la finalizare. Fără el e foarte greu. Pentru că totul pleacă din zona centrală, de la fundașii și mijlocașii centrali”, a declarat Iosif Rotariu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.