Chiar dacă Universitatea Craiova a pierdut cu FC Argeș în prima etapă a play-off-ului (0-1), Rotariu vede tot echipa din Bănie ca principală favortită la titlu.

Iosif Rotariu: "Craiova are cel mai echilibrat lot"

„Ca joc și ca organizare îmi place Craiova. Are un atu în plus față de celelalte cinci echipe din play-off, pentru că lotul foarte numeros valoric. Sunt doi jucători pe același post de aproape aceeași valoare. E cel mai echilibrat lot. Dar am văzut și ultimele partide jucate de Universitatea Cluj, de CFR Cluj, sunt în creștere, poate și Rapidul... Dar echipele din Cluj joacă un fotbal bun, au și ele loturi valoroase, jucători experimentați. Totuși, o votez pe Craiova. Are tot ce-i trebuie ca să devină campioană”, argumentează Rotariu alegerea pentru favorita la titlu.

Înaintea partidei din această seară dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj (ora 20.30), Rapid e pe primul loc, cu 31 de puncte, Craiova se află pe 2, cu 30 de puncte, FC Argeș fiind pe poziția a treia, cu 28 de puncte. Urmează „U” Cluj și CFR Cluj, cu câte 27 de puncte, iar ultima e Dinamo, cu 26 de puncte.

„Dinamo nu are o bancă atât de bună”

Ca jucător al Stelei București, „Roti” a jucat nenumărate derby-uri contra celor de la Dinamo, pe care le considera adevărate finale de Champions League. Erau echipele care luptau în anii 80 pentru cele două trofee interne, Cupa și campionatul. El a câștigat patru titluri cu „roș-albaștrii” în 1987, 1988, 1989 și în 1998, primele trei cucerite în fața rivalilor de la Dinamo, conduși atunci de pe bancă de Mircea Lucescu. Iată ce spune fostul mijlocaș despre actuala echipă a lui Dinamo:

„Nu are o bancă atât de bună. Dacă lipsesc doi titulari, deja se simte în exprimarea echipei. Am văzut că la ultimul meci din play-off au terminat cu mulți jucători tineri pe teren. Probabil că încearcă să le dea minute și lor. Înseamnă că cei de la departamentul de scouting i-au adus pentru că au valoare, și atunci trebuie să îi integreze și pe ei în grup. Se poate să pregătească sezonul viitor”.

Iosif Rotariu: "Îmi place Borza de la Rapid, nici nu zici că este jucător Under la cum evoluează"

L-am întrebat pe Iosif Rotariu și ce jucător român tânăr îi place din Liga 1. Iată răspunsul: „Dintre jucătorii tineri cu o constanță bună și cu un joc matur, îmi place Borza de la Rapid. E foarte matur, foarte puternic la vârsta lui, și mental, și fizic, face ambele faze. Îmi place mult. Nici nu zici că este un jucător Under la cum evoluează”.

La 20 de ani, pe care i-a împlinit pe 12 noiembrie, Borza, care este fundaș stânga, a jucat deja 119 meciuri în prima divizie de la noi (la Farul și la Rapid), reușind 6 goluri și 11 pase decisive până acum.