Cvadruplu campion cu Steaua în anii 80-90, Iosif Rotariu a identificat motivele pentru care FCSB a ratat play-off-ul în Superligă

Iosif Rotariu a găsit explicația pentru picajul echipei lui Gigi Becali

Întrebat despre situația campioanei en-titre FCSB, care nu a reușit să intre în primele șase în acest sezon, Rotariu crede că Tănase și Compania s-au crezut câștigători în multe partide înainte de începerea acestora: „Au tratat meciurile superficial. S-au gândit că, dacă au ieșit campioni, indiferent dacă pierd un meci sau două, recuperează ei punctele cumva. Și s-a dovedit că nu este așa. Au tratat meciurile cu superficialitate, dar și adversarii cu puțină aroganță. Și s-au trezit când era prea târziu, pentru că pe final au jucat bine, în afara jocului cu Universitatea Cluj”.

Rotariu a comentat și revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB, acolo unde acesta din urmă spunea că nu se va mai întoarce niciodată cu Becali patron: „Fiecare om știe ce face, ce gânduri are, el știe care este relația lui cu patronul. A jucat acolo, a antrenat, îl cunoaște bine pe domnul Becali. E alegerea lui, sper să fie o alegere bună”.

„Rădoi va schimba ceva la nivel de disciplină”

Întrebat dacă poate Rădoi să schimbe ceva în jocul și în modul de abordare al fecesebiștilor, fostul internațional care a jucat la Mondialul din 1990 pentru România a indicat direcția pe care își poate pune amprenta rapid fostul selecționer: „Poate schimba la nivel de disciplină, cred. Sigur va schimba ceva, pentru că el e un tip foarte exigent. Cred că va schimba ceva în bine. Mă refer atât la disciplina din teren, cât și la cea din afara terenului și la tot ce înseamnă organizare acolo. S-au văzut cumva și de afară, și în timpul meciurilor, și multe lucruri apărute prin presă, tot felul de discuții care nu-și aveau rostul. Cred că Mirel le va pune la punct”.