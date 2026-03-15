Rotariu a subliniat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro, despre campioana en-titre că va avea nevoie de întăriri din vară pentru a redeveni competitivă.

Posturile de întărit la FCSB, în viziunea lui Rotariu

Fostul mare mijlocaș central a estimat că FCSB va trebui să facă între patru și cinci transferuri, toate cu fotbaliști cu valoare de titulari și experiență în lupta pentru un titlu. Rotariu a numit și posturile respective: stoper, fundaș central, mijlocaș central și mijlocaș lateral.

„Probabil că vor avea nevoie de patru, cinci jucători pe câteva posturi foarte importante: fundaș central, fundaș dreapta, mijlocaș central, un mijlocaș de bandă. În atac îl au pe Bîrligea. Trebuie să fie însă jucători foarte bine monitorizați ca atunci când vin la FCSB să știe că vin la un club care își dorește să câștige campionatul, să câștige trofee.

(n.r.- deci titulari, nu rezerve sau jucători de lot?) Da, nu poți aduce fotbaliști numai de la echipe care s-au luptat să scape de la retrogradare sau la mijlocul clasamentului. E o presiune mare la FCSB. Trebuie scouterii să aducă jucători care s-au luptat pentru un titlu, chiar au câștigat un trofeu”, a declarat Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Plafonarea remarcată de Rotariu

Mutările ar fi necesare și din cauza unei plafonări remarcate de Rotariu. El a mai menționat, fără să dea nume, că unii fotbaliști de la FCSB se gândesc mai mult la un transfer mai avantajos financiar în afara țării decât la propria echipă.

„Probabil că sunt unii jucători care își doresc foarte mult să plece cum au plecat și alții. Și atunci, dacă ar avea oferte, cred că ar fi bine să li se dea drumul și să vină alți jucători care au poftă de a face performanță și de a câștiga trofee. Pentru că sunt unii care chiar au stat destul de mult acolo și au intrat într-un fel de plafonare și sunt mai mult cu gândul de a prinde un contract în străinătate”, a adăugat Rotariu.

10 trofee majore are în palmares Iosif Rotariu alături de Steaua: 5 Divizia A, 4 Cupe ale României și o Supercupă a Europei.

și reprezintă intervalele în care a jucat Iosif Rotariu pentru Steaua București. 8 cluburi a strâns în CV-ul său de fotbalist profesionist Iosif Rotariu: Politehnica Timișoara, Steaua București, Galatasaray, Bakirkoyspor, CFR Timișoara, Kikinda, Extensiv Craiova și Bihor Oradea.

FCSB va debuta astăzi în play-out, de la ora 20:30, pe Arena Națională, împotriva codașei Metaloglobus.