Ionut Pantiru a vorbit in premiera despre povestea cu videochat-ul: "Am facut greseli" Ce spune despre criticile lui Becali la adresa jucatorilor

Pantiru se pregateste sa debuteze la FCSB, echipa pe care o sustine din copilarie.

Noua achizitie a FCSB-ului, Ionut Pantiru, a vorbit pentru prima data despre situatia din urma cu mai multi ani cand a facut videochat pentru barbati pentru a-si ajuta mama bolnava. Fundasul de 24 de ani spune ca a trecut peste acele momente.



"Da, asa este, fac parte din trecutul meu. Au fost niste greseli pe care le-am facut, dar duhovnicul meu m-a ajutat sa ma ridic. Astept debutul si vreau sa imi fac treaba cat mai bine.

Nu ma gandesc la criticile domnului Becali. De-a lungul carierei, am trecut prin momente grele, dar m-am ridicat si sunt determinat sa joc cat mai bine. Voi da totul pentru FCSB, asa cum am facut pentru fiecare echipa pentru care am jucat" a spus Ionut Pantiru in conferinta de presa.