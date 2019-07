Ionut Pantiru, prezentat oficial de FCSB: "M-am bucurat enorm cand m-a sunat Becali!" Ce numar va purta

Ionut Pantiru e fundasul stanga mult asteptat de Bogdan Andone la FCSB! FCSB - Alashkert e joi, 21:30, PROTV!

FCSB l-a prezentat oficial pe Ionut Pantiru, fundasul stanga adus de la Poli Iasi pentru 200.000 de euro si 10% dintr-un viitor transfer,.

Fundasul in varsta de 23 de ani a semnat miercuri un contract valabil pe cinci sezoane si va purta tricoul cu numarul 3.

Ionut Pantiru este un jucator nascut la 22 martie 1996, in Iasi. Acesta a fost juniorul celor de la LPS Iasi si Academia de Fotbal Gheorghe Hagi, iar la nivel profesionist a debutat pentru CSM Sighetu Marmatiei, de unde a ajuns la Stiinta Miroslava. Din ianuarie 2017 si pana in iulie 2019 a evoluat la FC Politehnica Iasi, pentru care a adunat 61 de partide, un gol si 3 pase de gol in toate competitiile.



Pantiru: M-am bucurat enorm cand m-a sunat domnul Becali!



”Este cel mai important pas din cariera mea si poate fi o buna rampa de lansare pentru mine, daca voi juca bine. Am fost foarte entuziasmat si m-am bucurat enorm cand m-a sunat domnul Becali. Ma bucur pentru faptul ca m-a contactat si m-a dorit la echipa. Sper sa nu-l dezamagesc pe dumnealui si persoanele care au asteptari de la mine.

Obiectivul meu personal este sa ajut echipa, sa ma pun in folosul colegilor si sa avem rezultate bune impreuna. Voi face tot ce depinde de mine ca sa castigam campionatul in acest an.

Le multumesc si celor de la Politehnica Iasi, tuturor celor care mi-au fost alaturi si, in special, familiei mele!”, a spus Pantiru pentru fcsb.ro.

Ionut Pantiru poate debuta in weekend contra Astrei in Liga 1. Pentru partida cu Alashkert de joi, ora 21:30 in direct la PROTV, Pantiru nu este trecut pe lista UEFA.

FCSB l-a transferat si pe Sorin Serban de la Baia Mare!

FCSB anunta transferul internationalului de juniori Sorin Serban, de la CS Minaur Baia Mare.

Fundasul in varsta de 19 ani a semnat un contract valabil pe cinci sezoane si va purta tricoul cu numarul 22. Acesta s-a pregatit deja sub comanda lui Bogdan Andone.

Sorin Serban este un jucator nascut pe 17 aprilie 2000, la Baia Mare. Acesta a inceput fotbalul la varsta de 9 ani, la FC Viorel Mateianu si a trecut, de-a lungul anilor, pe la mai multe cluburi de copii si juniori (CS Mara Baia Mare, CS Sporting Recea, CSS2 Baia Mare, CS Viitorul Ulmeni sau FC Unirea Dej). In ultimul an a evoluat pentru CS Minaur Baia Mare, echipa de liga a treia. A adunat, pana in prezent, 9 selectii pentru Romania U19.