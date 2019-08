ASTRA - FCSB | Surprize mari la antrenament: a revenit Gnohere! Andronache, antrenor interimar: "Vom fi alta echipa!" Care e atmosfera din vestiar

Ionut Pantiru a vorbit pentru prima data din postura de jucator al FCSB-ului.

FCSB joaca luni seara contra celor de la Astra la Giurgiu, meci considerat in deplasare, pentru ca joi sa evolueze pe acelasi stadion intr-o partida considerata pe teren propriu, in Europa League, contra celor de la Mlada Boleslav, partida transmisa in direct la Pro TV de la 21.30.

Inaintea partidei cu Astra, la conferinta de presa au fost prezenti antrenorul interimar, Vergil Andronache, si una dintre ultimele achizitii, Ionut Pantiru.

"Pentru noi zilele acestea au fost ca niste ani. Nu ne-a fost comod ultimul rezultat din campionat. Vrem ca meciul cu Astra si fie un bun prilej pentru noi pentru a le arata suporterilor ca suntem alta echipa" a declarat antrenorul interimar de la FCSB.

"Ma bucur ca ma aflu aici, ca am ajuns la cea mai buna si iubita echipa din tara. Cat despre meci, i-am batut cu cei de la Iasi, sper sa o facem si luni si sa ne intoarcem cu cele 3 puncte. Nu a fost vorba sa fiu convins (sa vin la FCSB), am muncit mult pentru asta, e visul meu de mic si niciodata nu m-am dat batut. Au fost discutii doar cu doamna Anamaria Prodan (in iarna), dar au fost doar discutii.



Nu ne intereseaza pe noi (situatia postului de antrenor), e treaba staff-ului, e treaba domnului Becali pentru ca este echipa dumnealui. Noi suntem doar jucatori, suntem platiti sa ne facem treaba si trebuie sa dam totul atunci cand suntem pe teren.



Daca dumnealui baga bani aici e treaba lui, nu ma intereseaza, nu e treaba mea, eu cand intru pe teren incerc sa-mi fac treaba si sa-mi ajut echipa" a spus Ionut Pantiru.

"Atmosfera e buna"

"E un lucru normal (ca sunt interimar), probabil orice angajat al unei societati face la fel. E normal, eram acolo, atata vreme cat ni se solicita ajutorul il oferim cu drag. Nu mi se pare ceva anormal. Din moment ce suntem aici, cu totii suntem responsabili. Am vorbit cu baietii, nimanui nu i-a placut ce s-a intamplat. Nu este usor sa faci ceea ce au facut ei pentru ca exista o stare de oboseala, dar noi credem ca nu trebuie sa existe <<nu se poate>>. Indiferent de ce se intampla, ne cunosteam programul, nu trebuie sa ne plangem. Atmosfera este una foarte buna acum, de asta i-am felicitat acum, pentru modul in care s-au antrenat.



Cand Ionut (Pantiru) a spus ca nu-l intereseaza, asta se simte. Normal ca este foarte important antrenorul, dar aici este un grup extraordinar de unit si sunt caractere foarte bune. Eu am observat dorinta de a castiga (a grupului), asta le-am si spus, ca trebuie sa fie o echipa de barbati. Nu am observat tensiune, e doar dorinta de a castiga. Veti vedea, am curajul sa fac afirmatia asta, ca maine seara va fi o echipa determinata" a spus antrenorul interimar de la FCSB, Vergil Andronache.

Revin accidentatii

FCSB a fost lovita de un numar mare de accidentati in startul sezonului. Doi dintre jucatorii accidentati sunt aproape de revenire: Mihai Roman si Eddy Gnohere au facut alergari la antrenamentul astazi, separat de restul echipei. La antrenament au participat si noile achizitii: Ionut Pantiru, Valentin Cretu si Aristidis Soiledis.