Pantiru a facut videochat pentru gay ca sa-si ajute mama grav bolnava. Reactia de ULTIMA ora a lui Becali dupa ce a aflat

Fotbalistul ar fi facut videochat pentru site-uri gay pentru a-si ajuta mama grav bolnava. Becali stia povestea si a refuzat sa-l transfere in iarna, dar acum si-a reconsiderat pozitia. Fara a-l numi, CanCan a publicat imagini cenzurate cu Pantiru de pe site-uri de videochat inca din luna octombrie.

Becali a discutat cu liderii vestiarului de la FCSB pentru a se asigura ca Pantiru va fi acceptat de grup.

"Pantiru avea niste probleme. Am tot renuntat, renuntat, renuntat... acum l-am luat. Pantiru va fi cel mai tare fundas stanga din Romania din toate timpurile. N-am discutat eu cu el. Voi ati spus, voi, presa, ati zis ca a facut ceva. Eu il iert. Tot am vrut sa-l iau si nu-l luam. Am vorbit cu echipa, cu jucatorii... au zis ca nu e problema lor. Am vorbit si cu duhovnicul lui, s-a cait pentru ce-a facut. Era copil cand a facut ce-a facut", a spus Becali.