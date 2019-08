Varianta noua pentru banca FCSB-ului! Becali vrea un antrenor care a fost 10 ani la Rapid

Gigi Becali surprinde.

Marius Maldarasanu este ultimul nume de pe lista lui Gigi Becali! Actualul antrenor al celor de la Metaloglobus din Liga a 2-a a fost in sezonul trecut pe banca Astrei, insa a plecat dupa doar 7 partide desi era neinvins! El fusese promovat dupa ce a stat 2 ani pe banca celor de la Astra II.

Varianta este surprinzatoare in conditiile in care Maldarasanu a jucat nu mai putin de 10 ani la Rapid, fiind in 2 randuri campion cu giulestenii si un jucator important al echipei care ajungea in sferturile Cupei UEFA.

"Sunt cinci pe lista, asta e clar. Dar, nu vreau sa va dau nume, pentru ca nu este corect. Unul e rapidist, unul e dinamovist" spunea Gigi Becali sambata.