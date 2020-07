Ioan Andone a dezvaluit cum l-a dat Ionut Negoita afara de la Dinamo: "Crezi ca imi dadea banii?"

Ioan Andone a povestit cum l-a indepartat Ionut Negoita de Dinamo in 2017.

Antrenorul roman a venit la Dinamo in momentele cand Teddy Mezague reclama clubul la FIFA si cerea despagubiri de 170 de mii de euro. Andone a preluat echipa, chiar daca din punct de vedere financiar a avut doar de pierdut.

"Aveam 150.000 de euro. (Şi ati renuntat dumneavoastra la ei?) Bineinteles. Eu, daca plecam, si am avut tendinte de a pleca atunci cand l-a dat pe Rotariu in ultima zi de transferuri... Am renuntat la 150.000. Mai venea Contra? Crezi ca imi dadea banii? Ramaneam antrenor daca voiam. A venit la mine: am pe altcineva care cred ca poate sa faca, in momentul asta, mai mult ca tine. Eu, dupa ce castig toate meciurile in Marbella, cantonament calumea...Pai lui Contra, de ce crezi ca i-a mers echipa? Era echipa nepregatita? Uita-te la formatiile pe care le faceam eu si ce facea el. Ce schimbari a adus el? O duceam si eu cum a dus-o Contra, pe locul 3. Imi pare rau ca nu i-am luat banii. Dar nu mi-i dadea, ramaneam antrenor", a declarat Ioan Andone pentru Telekom Sport.

La jumatatea sezonului, Ioan Andone a fost inlocuit cu Cosmin Contra, iar Dinamo a terminat pe locul 3, aceasta fiind cea mai buna clasare a echipei din ultimii 11 ani.

