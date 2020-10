Criticat din toate partile dupa eliminarea din Islanda, Radoi primeste incredere din Liga 1: "Nu s-a mai intamplat de foarte multi ani la echipa nationala!"

Ioan Andone a vorbit despre echipa nationala in mandatul lui Mirel Radoi.

Oficialul de la FC Voluntari are incredere in continuare in Radoi, chiar daca acesta a pierdut meciul de baraj cu Islanda, scor 1-2. Nationala Romaniei a pierdut barajul cu nordicii care ii putea asigura locul in finala pentru a juca la EURO 2020. Daca reuseau sa mearga mai departe, tricolorii ar fi jucat meciul dicisiv cu Ungaria. Chiar daca a ratat sansa de a duce Romania la un turneu final, Ioan Andone are in continuare incredere in fostul antrenor de la FCSB.

Intrebat daca are in continuare incredere in Mirel Radoi, Ioan Andone a raspuns: "Da. Seriozitatea lui, ceea ce incearca, incearca altceva la echipa nationala, sa jucam pe atac, formulele de start sunt in regula. Ceea ce cere el sa joci pe atac e un lucru extraordinar de pozitiv si nu s-a mai intamplat de foarte multi ani la echipa nationala", a declarat Ioan Andone pentru TelekomSport.

