Acuzatii SOCANTE dupa ce FCSB a fost trimisa in finala Cupei Romaniei! Dinamo spune ca FRF a pus un angajat FARA DREPT sa conteste calificarea! Urmeaza CUTREMURUL in relatia FCSB-Dinamo

Dinamo nu se impaca la gandul ca a pierdut locul in finala Cupei Romaniei.

Directorul general Ionel Danciulescu isi doreste ca sefii clubului sa mearga pana la capat in lupta contra FCSB si a Federatiei! Danciulescu e convins ca Federatia a facut totul cu buna stiinta si ca stia ca secretarul general Radu Visan nu are calitate procesuala in acest dosar.

"Stiam ca va fi respinsa contestatia, dar eu as merge mai departe cu recursul catre TAS. Asta e opinia mea personala. Recursul cred ca-l vom pierde in Romania, dar eu as merge la TAS. Nu pentru o finala de Cupa, ci pentru lege. Daca sunt niste legi, trebuie sa le respectam cu totii.

Ne vom descurca si cu banii, asa cum ne-am descurcat si pana acum. Daca vom ajunge la TAS, cred ca vom reusi. Eu as merge pana la capat. Ultima discutie avuta cu Bogdan Balanescu si cu cei din club a fost sa mergem la TAS.

Trebuie sa respectam toti regulile jocului. Doar pentru ca se cheama clubul FCSB nu trebuie sa respecte regulile? Hai sa respectam regulile cu totii. Totul a fost facut cu buna stiinta. Daca e sa vorbim pe regulament, exista un singur castigator, Dinamo Bucuresti. Cei de la FRF trebuiau sa gaseasca un tertip ca sa iasa ei castigatori. Vina e a Federatiei Romane de Fotbal.

Daca ofiterul nostru de presa nu ar fi sesizat chestia asta, cu siguranta ar fi fost acoperit absolut totul! De ce mai faci plangerea asta daca nu e valida? Nu cunosc lucrurile astea, nu stiu daca TAS poate judeca atat de repede. Trebuie ca cineva sa plateasca pentru ce s-a intamplat!", a spus Danciulescu la Digisport.

Decizia oficiala a Federatiei:



Tweet Dinamo FCSB Citeste si: