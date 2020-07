BREAKING NEWS | Prima reactie a avocatului FCSB in razboiul anului! Ce spune despre decizia care a DAT FOC luptei cu Dinamo pentru finala Cupei Romaniei

In ciuda unui memoriu depus de Dinamo, FCSB ramane finalista a Cupei Romaniei.

"Cainii rosii" au contestat prezenta portarului Andrei Vlad in meciul tur, acesta avand doua cartonase galbene, primite in optimi si in sferturile de finala ale competitiei. Dupa ce au analizat situatia, cei din Comisia de Disciplina a FRF au respins apelul.

Aceasta decizie a starnit reactii, mai ales din partea oficialilor si a suporterilor lui Dinamo.

Avocatul celor de la FCSB a transmis si el un mesaj dupa ce a fost anuntata hotararea FRF. Potrivit Eurosport, Dan Idita a spus ca s-a luat o decizie corecta.

"Decizia FRF este cea corecta. Federatia a ales corect, raportat la normele care reglementeaza aceasta situatie. Din punctul meu de vedere, demersul lui Dinamo era sortit esecului de la bun inceput. Mai este o cale de atac (n.r. la TAS), dar nu cred ca lucrurile se mai pot schimba", a declarat avocatul "ros-albastrilor".