"Romania a fost becalizata! Totul pute a branza de oaie!" Suporterii lui Dinamo au rabufnit dupa decizia FRF in cazul 'Vlad'!

Comisia de Disciplina a FRF a decis sa respinga apelul lui Dinamo cu privire la cazul "Vlad".

Dupa ce comisiile au decis ca FCSB ramane in finala Cupei Romaniei, suporterii dinamovisti care detin 20% din actiunile clubului au reactionat pe Facebook. Ei au acuzat modul in care FRF avantajeaza echipa patronata de Gigi Becali.

"1, 2, 3, 4, Cupa si Comunicatu'! Echipa Neamului si Neamurilor, a FRF si a LPF va juca finala Cupei Romaniei impotriva lui Sepsi, dar si impotriva tuturor Regulamentelor.

In orice instanta din Bangladesh sau Zair, daca un membru al completului care te judeca se antepronunta impotriva ta, NU MAI ARE DREPTUL si CADEREA DE A DA VREO SOLUTIE in dreptul tau.

Dar instantele fotbalului din Romania ne plaseaza mult sub cele mai inapoiate trepte ale civilizatiei. Nu doar fotbalul, ci si societatea romaneasca au fost becalizate demult. Totul pute a branza de oaie. Nu mai conteaza niciun regulament si nicio dreptate", este un fragment din mesajul postat de suporterii lui Dinamo pe pagina lor de Facebook.

Mai mult decat atat, nemultumit de decizia FRF, Ionel Danciulescu a declarat la Digi Sport ca Dinamo este hotarata sa mearga mai departe, la TAS, avand sprijinul suporterilor.

"Eu as merge la TAS. Nu neaparat pentru simplul fapt de a juca finala Cupei Romaniei, ci pentru ca daca sunt niste legi, trebuie sa le respectam cu totii. Taxa (n.r. impusa) va fi cu siguranta achitata, suporterii sunt alaturi de noi si cu siguranta vom reusi daca vom ajunge la TAS.

Ultima discutie de la club a fost despre faptul ca sunt dispusi sa mergem mai departe. Si suporterilor li se pare normal sa ajungem acolo, la TAS. Doar pentru ca te numesti FCSB trebuie sa nu respecti regulile?", a declarat directorul general al echipei alb-rosii.