Situația complicată a fost dublată și de un moment stânjenitor al antrenorului Flavius Stoican, chiar la conferința de presă premergătoare meciului cu Metaloglobus.

Tehnicianul a analizat parcursul adversarilor, însă a făcut o confuzie atunci când a vorbit despre rezultatul recent al celor de la Metaloglobus.

Stoican a menționat că echipa ar fi remizat cu Gaz Metan Mediaș, formație desființată în 2022, în loc de FC Hermannstadt, adversarul real din etapa precedentă.

„Chiar în ultima partidă, cu Gaz Metan Mediaș, au reușit să marcheze două goluri”, a spus Stoican, referindu-se de fapt la meciul cu Hermannstadt.

Flavius Stoica: „Poate fi finala campionatului”

Dincolo de această gafă, antrenorul Farului a scos în evidență importanța partidei cu Metaloglobus, pe care o vede ca pe o „finală” pentru salvarea de la baraj.

„Va fi o partidă importantă. Poate fi finala campionatului. Trebuie să fim încrezători că putem rămâne în SuperLigă fără să mai jucăm la baraj”, a mai declarat Stoican.

Farul se află la egalitate de puncte cu Petrolul Ploiești înaintea ultimei runde, însă este dezavantajată la criteriile de departajare.

În acest context, echipa lui Stoican este obligată să obțină un rezultat mai bun decât rivala din Ploiești pentru a evita locul de baraj.