Gata, au bătut palma! Un fost campion cu Dinamo va prelua echipa a doua a „câinilor”

Dinamo București face o mutare importantă la nivel de academie.

Fostul mijlocaș Adrian Ropotan ar fi ajuns la un acord pentru a prelua banca tehnică a echipei secunde, Dinamo II, informează Trumedia.

Ropotan, din nou în „Ștefan cel Mare”, de data aceasta ca antrenor

Adrian Ropotan, în prezent antrenor la grupa U19 a clubului, a acceptat propunerea conducerii și va conduce Dinamo II, echipă care a încheiat sezonul de Liga 3 pe penultimul loc în play-out.

Mutarea ar veni la inițiativa conducerii, iar schimbările nu se opresc aici. Locul lui Ropotan de la U19 va fi preluat de Marius Alexe, fost coleg al său în „Ștefan cel Mare”.

  Adrian Ropotan, într-un meci cu Poli Iași (2008)

A câștigat titlul cu Dinamo ca jucător

Ropotan nu este străin de performanțele lui Dinamo. Fostul mijlocaș a evoluat pentru club în perioada 2004-2009 și a câștigat titlul de campion în sezonul 2006-2007, stagiune în care a evoluat 21 de partide.

Cariera sa de jucător a continuat în străinătate, la cluburi precum Dinamo Moscova, dar și în România la echipe ca Petrolul Ploiești sau Pandurii Târgu Jiu, înainte de retragerea din activitate în 2019.

