Gata, au bătut palma! Un fost campion cu Dinamo va prelua echipa a doua a „câinilor”

Fostul mijlocaș Adrian Ropotan ar fi ajuns la un acord pentru a prelua banca tehnică a echipei secunde, Dinamo II, informează Trumedia.

Ropotan, din nou în „Ștefan cel Mare”, de data aceasta ca antrenor

Adrian Ropotan, în prezent antrenor la grupa U19 a clubului, a acceptat propunerea conducerii și va conduce Dinamo II, echipă care a încheiat sezonul de Liga 3 pe penultimul loc în play-out.

Mutarea ar veni la inițiativa conducerii, iar schimbările nu se opresc aici. Locul lui Ropotan de la U19 va fi preluat de Marius Alexe, fost coleg al său în „Ștefan cel Mare”.