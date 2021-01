INCREDIBIL! "Si-a luat ghetele si a fugit!" E printre cei mai in forma fotbalisti din Liga 1, dar vrea sa isi tradeze echipa! A plecat din cantonament si forteaza un transfer in Turcia: detalii de ultima ora

Un club din Liga 1 se confrunta cu o situatie incredibila. Un fotbalist a fugit din cantonamentul echipei pentru a semna un contract in strainatate.

Hamidou Keyta este unul dintre cei mai in forma fotbalisti din Liga 1. Atacantul lui Botosani se lupta cu Dennis Man pentru titlul de golgheter al Ligii 1, insa nu mai vrea sa evolueze pentru echipa lui Marius Croitoru si in retur.

Keyta a fugit din cantonamentul moldovenilor dupa ce a primit o oferta din campionatul Turciei, de la Denizlispor, echipa la care este legitimat Costel Pantilimon.

Potrivit Fanatik, Denizlispor vrea sa ii ofere lui Botosani aproximativ 300.000 de euro, insa Valeriu Iftime nici nu vrea sa auda de o asemenea oferta.

9 goluri are Keyta in Liga 1, fiind al doilea cel mai bun marcator al campionatului, dupa Dennis Man, care are 12 reusite.

"Am aflat in seara asta ca si-a luat ghetele si a fugit din cantonament. Are oferta din Turcia, din ce am inteles prima liga, dar nu o sa-i dau drumul. Nu e posibil sa te comporti in felul asta dupa ce te-am luat de nicaieri si ti-am dat o paine. O sa cer chiar si suspendarea lui, oricum nu-i dau drumul la turci", a spus Valeriu Iftime, pentru Fanatik.

700.000 de euro este cota lui Keyta, potrivit Transfermarkt. Atacantul a semnat cu Botosani in septembrie 2019, dupa doar doua luni petrecute la Viitorul Constanta.