Fostul antrenor al lui Harut arunca sageti catre fotbalist! "Gigi Becali a scapat de o teapa!" De ce este acuzat jucatorul lui FC Botosani

Valeriu Rachita a vorbit despre transferul ratat al lui Denis Harut la FCSB.

Rachita a fost antrenor la ACS Poli Timisoara cand fundasul lui FC Botosani era legitimat la echipa banateana. Fostul jucator de la FCSB a declarat ca Marius Croitoru, sotia antrenorului de la Botosani si AFAN l-au tranferat ilegal pe Harut de la Timisoara.

Dupa ce Botosani si FCSB au ajuns la o intelegere, Harut a mers la Bucuresti pentru a semna cu ros-albastrii, insa s-a razgandit in ultimul moment dupa ce a vazut propunerea lui Becali.

Patronul ii propusese fundasului sa semneze doua contracte: unul pe cinci ani, apoi inca unul de prelungire pe doi ani, fiind astfel obligat sa ramana la FCSB pentru urmatorii 7 ani. Nemultumit de oferta lui Becali, Harut a decis sa se intoarca la Botosani. Rachita a explicat motivele pentru care Harut nu ar avea loc in echipa pregatita de Toni Petrea.

"Gigi Becali a scapat de o teapa! Harut nu e de FCSB! Cand am ajuns la Timisoara echipa era retrogradata, iar Denis Harut avea salariu 9.600 lei. Pentru ca situatia era dificila, tuturor jucatorilor li s-a propus micsorarea contractului. I-am propus 6.000 de lei, iar Harut n-a acceptat. El n-a vrut sa semneze reducerea contractului.

El a avut o oferta de la Universitatea Craiova, am vorbit personal cu Mihai Rotaru, dar el era deja antamat de Marius Croitoru, fostul coleg de echipa...A fost luat impreuna cu presedintele AFAN! La bursa zvonurilor se spune ca un rol important l-a avut sotia lui Marius Croitoru, care are firma de intermediere de jucatori.

Ar fi un conflict de interese! Nu pot baga mina in foc, dar asa am auzit…N-am vazut nicio centrare la Harut, este un fotbalist de mijlocul clasamentului. Ce-l recomanda sa joace in locul lui Cretu la FCSB? Daca-mi spuneti ca poate juca in locul lui Cretu, inseamna ca eu ma pricep la sah si nu la fotbal", a spus Valeriu Rachita pentru ProSport.