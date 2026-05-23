Minutul 13 din Chindia - Farul a fost cu ghinion pentru Alexandru Ișfan (26 de ani), autor al unei ratări incredibile.
Alexandru Ișfan a râs de propria ratare
Ișfan a fost lăsat cu poarta goală de o pasă perfectă livrată de către Denis Alibec (35 de ani), însă nu a putut să înscrie din careul mic.
Aflat sub presiunea portarului George Isvoranu (27 de ani), Ișfan și-a calculat greșit pașii și a trimis pe lângă țintă, moment în care a început să râdă.
Șapte minute de VAR
Ocazia lui Alexandru Ișfan a fost răzbunată. În minutul 22, Doru Popadiuc a înscris cu poarta goală, după ce portarul Rafael Munteanu a scăpat o minge simplă și i-a făcut un cadou divizionarei secunde.
Arbitrajul video a intervenit timp de șapte minute, analizând un potențial ofsaid, însă decizia arbitrului Marcel Bîrsan a rămas aceeași: golul lui Popadiuc a fost validat!