Vedeta lui Cristi Chivu le mai dă o palmă contestatarilor! Distincția supremă primită după triumful cu Inter Milano

Gloria Bistrița este noua campioană a României! Duelul decisiv a fost EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!

Chindia - Farul 3-3, pe Sport.ro | S-a marcat al șaselea gol în minutul 88!

Minutul 13 din Chindia - Farul a fost cu ghinion pentru Alexandru Ișfan (26 de ani), autor al unei ratări incredibile.

Alexandru Ișfan a râs de propria ratare

Ișfan a fost lăsat cu poarta goală de o pasă perfectă livrată de către Denis Alibec (35 de ani), însă nu a putut să înscrie din careul mic.

Aflat sub presiunea portarului George Isvoranu (27 de ani), Ișfan și-a calculat greșit pașii și a trimis pe lângă țintă, moment în care a început să râdă.

Șapte minute de VAR

Ocazia lui Alexandru Ișfan a fost răzbunată. În minutul 22, Doru Popadiuc a înscris cu poarta goală, după ce portarul Rafael Munteanu a scăpat o minge simplă și i-a făcut un cadou divizionarei secunde.

Arbitrajul video a intervenit timp de șapte minute, analizând un potențial ofsaid, însă decizia arbitrului Marcel Bîrsan a rămas aceeași: golul lui Popadiuc a fost validat!