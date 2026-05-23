Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă după-amiază, de a ora 17:30, în primul meci de la barajul pentru menținere/promovare în Superliga României.

Turul va avea loc la Târgoviște, pe stadionul ”Eugen Popescu”, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu, la Ovidiu, pe 31 mai (duminică, ora 20:30).

Chindia - Farul, LIVE TEXT de la 17:30 | Bătălia finală pentru un loc în Superliga

Farul a încheiat pe locul 13 în clasamentul play-out-ului Superligii cu 25 de puncte. În nouă etape, echipa pregătită de Flavius Stoican a bifat o victorie, trei rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

De cealaltă parte, Chindia Târgoviște a terminat pe șase în play-off-ul eșalonului secund, dar a beneficiat de faptul că FC Bihor (locul 4) și Steaua București (locul 5) nu au avut drept de promovare, motiv pentru care au intrat la baraj contra Farului.