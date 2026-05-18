Florin Bratu a făcut anunțul despre viitorul său după ce Metaloglobus a trimis-o pe Farul la baraj: ”Mi-a dat o șansă!”

Metaloglobus părăsește prima scenă a fotbalului românesc cu capul sus, după ce a învins-o în ultima etapă din play-out pe Farul Constanța cu scorul de 1-0. 

Metaloglobus era deja retrogradată înaintea meciului de la Ovidiu, dar formația pregătită de Florin Bratu a făcut un meci bun și i-a trimis pe constănțeni la baraj. 

Florin Bratu, anunț despre viitorul său la Metaloglobus

La finalul meciului, Bratu a vorbit despre viitorul său. Antrenorul care a preluat-o pe Metaloglobus la începutul lunii martie a lăsat să se înțeleagă că va rămâne alături de echipă și în Liga 2, având în vedere că cei din conducere au avut încredere în el și i-au permis să antreneze în Superliga. 

Am abordat orice meci la victorie. Farul nu trebuia să rămână până la ultimul meci pentru a se salva, la valoarea lotului și la staff-ul pe care îl are... Au avut ghinion în multe meciuri. Îi înțeleg pe jucători, pe cei din staff, e presiune mare. Azi am făcut un meci bun, mă bucur pentru jucătorii mei că au pus în practică planul pe care l-am avut, metodele de antrenament și au reușit să facă un meci bun și să câștige.

Am avut probleme mari de lot, trei fundași centrali care nu au putut să joace, a trebuit să improvizez, nu a fost ușor, plus cele cinci mari lipsuri pe care le-am avut azi: Popa, Sava, Irimia, Gavrilaș... Am jucat cu multe probleme, dar mă bucur că am câștigat azi.

Vedem ce se va întâmpla în zilele următoare, vom discuta, pentru că Metaloglobus mi-a dat o șansă să antrenez în Liga 1 și le mulțumesc. Vom discuta și vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Florin Bratu după meci. 

