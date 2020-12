LOVITURA DE PROPORTII incercata de Mourinho! Luka Modric, aproape de o revenire de senzatie la Tottenham! Cand s-ar putea face mutarea

Tottenham cauta sa se intareasca pentru a duce pana la capat lupta pentru titlu in Premier League.

Dupa ce in vara l-a transferat pe Sergio Reguilon si l-a imprumutat pe Gareth Bale, Jose Mourinho incearca sa transfere inca un fotbalist de pe Santiago Bernabeu.

Conform El Chiringuito de Jugones, preluat de jurnalistii de la Marca, antrenorul portughez a luat deja legatura cu Luka Modric in vederea unei reveniri a croatului pe White Hart Lane.

Tottenham boss Jose Mourinho 'phones Luka Modric' as he lines up blockbuster transfer #THFC #COYS https://t.co/yhGCgqpuo8 — Express Sport (@DExpress_Sport) December 18, 2020

Mijlocasul de 35 de ani care a castigat nu mai putin de 17 trofee la Real mai are contract cu madrilenii doar pana in iunie 2021, astfel incat poate negocia cu orice echipa incepand de la 1 ianuarie.

Castigatorul 'Balonului de Aur' in 2018 este unul dintre fotbalistii preferati ai lui Mourinho, portughezul fiind cel care l-a adus pe Bernabeu in vara lui 2012 in schimbul a 35 de milioane de euro.

Ramane de vazut insa daca aceasta mutare se va concretiza in cele din urma, intrucat presa din Spania noteaza ca Zinedine Zidane isi doreste ca mijlocasul croat sa continue la campioana Spaniei si din dupa incheierea actualului acord.