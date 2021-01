Balint a INNEBUNIT la finalul meciului! Reactia FURIOASA dupa infrangerea cu Dinamo: "Ce fel de penalty a fost asta?!"

UTA nu reuseste sa adune victorii pe teren propriu si a pierdut in ultima etapa din campionat impotriva lui Dinamo, scor 0-1.

Dupa meci, antrenorul lui UTA, Laszlo Balint, a dat de pamant cu arbitrul partidei, Catalin Popa. El a innebunit dupa ce Dinamo a primit un penalty in minutul 9 si a declarat ca echipa lui trebuia sa beneficieze de o lovitura de la 11 metri.

"Ce fel de penalty a fost asta? Nu am vorbit pana acum de arbitraj. Dar e al treilea meci in care arbitrii sunt in lumina reflectoarelor, e normal? Cu Arges, la Iasi, unde am avut penalty clar, ca lumina zilei, la Antal. Acum da penalty, eu zic ca acolo nu se da. In plus, am avut un penalty super clar la Roger, despre ce vorbim? Haideti sa fim corecti un pic, sa ne respectam.



Mereu mi-am vazut de meseria mea, de echipa mea. Dar vin domnii arbitri si fac ei, vor sa centreze si sa dea cu capul. E foarte greu cand incepi meciul de la 0-1, cu o echipa buna ca Dinamo. Am avut situatii mari de a marca, dar nu am reusit, asta e problema noastra. Aici am pacatuit.

Ajungem in fata portii, am pus presiune pe adversari, am stat in jumatatea adversa, dar nu inscriem. Nici din fazele fixe nu am fost periculosi, desi am avut lovituri libere foarte bune. Asta este. E frustrant, nu stiu ce sa le zic baietilor in vestiar.



E al cincilea meci in 20 de zile pentru noi, sunt probleme musculare, s-a adunat oboseala. Si vii la un asa meci si pierzi cum pierzi. Macar sa stiu ca am pierdut din cauza prostiei mele. S-au dat sapte penalty-uri impotriva noastra, suntem echipa cea mai dezavantajata. Domnul Catalin Popa ne-a arbitrat si cu FCSB, in deplasare, unde meciul a fost dezechilibrat din cauza unui penalty", a fost reactia nervoasa a lui Balint.