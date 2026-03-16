Înainte de meciul cu Universitatea Craiova, programat joi pe Arena Națională, Dinamo are mari bătăi de cap în alcătuirea echipei de start. Pe lângă Kennedy Boateng, Mamoukou Karamoko (accidentați), George Pușcaș (indisponibil) și Matteo Duțu (suspendat), un alt jucător nu va putea evolua.

Andrei Mărginean nu va juca în Dinamo - Universitatea Craiova!

Andrei Mărginean (24 de ani) a fost operat recent pentru apendicită, iar situația lui era pusă sub semnul întrebării. O eventuală revenire a sa l-ar fi scos pe Kopic dintr-o situație dificilă, în contextul în care va fi nevoit să improvizeze pe postul de fundaș central.

Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, Andrei Mărginean (24 de ani) nu va evolua în această partidă, chiar dacă a intrat, din această săptămână, în circuitul echipei. Se pare că staff-ul tehnic nu-și dorește să forțeze, astfel că va fi nevoit să găsească alte soluții pentru postul de fundaș central în această partidă.

Mijlocaș defensiv, Mărginean a evoluat în mai multe rânduri pe postul de fundaș central în sezonul precedent, din lipsă de soluții, unde a avut prestații onorabile.

„Mărginean sută la sută intră în program, dar n-o să poată săptămâna asta. Speram săptămâna viitoare dacă jucam mai târziu, dar joi... nu știu cum o să fie”, spunea Andrei Nicolescu, la Prima Sport, înainte de meciul cu Rapid.

Rapid - Dinamo 3-2. Giuleștenii, victorie dramatică în derby

Danny Armstrong a deschis scorul în minutul 9 al meciului, după ce a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. Ulterior, Dina Grameni a restabilit egalitatea în minutul 38, chiar înainte de pauză.

În actul secund, Cătălin Cîrjan a dus scorul la 2-1 în minutul 47, iar Rapid a întors, pe urmă, soarta meciului cu două goluri înscrise de Claudiu Petrila (minutul 67) și Cătălin Vulturar (minutul 85).

Rapid a urcat pe primul loc după meci, cu 31 de puncte, în timp ce Dinamo rămâne ultima clasată în play-off-ul Superligii României cu 26 de puncte înregistrate până în clipa de față.