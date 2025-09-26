Universitatea Craiova are un examen foarte important înainte de debutul în faza principală din Conference League, cu Rakow. Dinamo, aflată la patru puncte în spatele liderului, vine în Bănie pentru a se apropia de primul loc.



Fără Eddy Gnahore în această partidă, suspendat după ce a încasat un cartonaș galben în ultima partidă, cu Farul Constanța (1-1), Zeljko Kopic l-a titularizat pe Andrei Mărginean (24 de ani). Mijlocașul, folosit la nevoie și pe postul de fundaș central în sezonul precedent, a revenit după o accidentare care l-a ținut departe de gazon timp de două luni.



Mărginean a impresionat în sezonul precedent la Dinamo, astfel că oficialii clubului au fost convinși să-i achite clauza de transfer definitiv de la Sassuolo, în valoare de 450.000 de euro.



Universitatea Craiova - Dinamo | Echipele de start:



Universitatea Craiova: Isenko - Rus, Screciu, Badelj - Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Assad, Baiaram

Rezerve: Lung, Stevanovic, Mogoș, Mora, Anzor, Crețu, Matei, Houri, Băsceanu, Etim, Nsimba, Ștefan



Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Mărginean, Cîrjan - Musi, Perica, Karamoko

Rezerve: Roșca, Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Armstrong, Pop



Universitatea Craiova - Dinamo | Statistici LPF

*2 mai 2025, Universitatea Craiova - Rapid 1-2: a fost singura înfrângere suferită de olteni în 2025 în campionat pe teren propriu, în rest au 11 victorii și trei remize.



*Bucureștenii sunt neînvinși în ultimele șapte runde, interval în care au înregistrat cinci succese și două rezultate de egalitate.



*12 dintre cele 19 goluri marcate de craioveni au fost înscrise de jucătorii transferați în vara acestui an.



*Cinci partide fără gol încasat au strâns dinamoviștii în sezonul curent, cele mai multe dintre toate competitoarele.



*13.369 spectatori / meci este media înregistrată de Universitatea Craiova în cele cinci jocuri disputate acasă în campionatul actual, locul 2 la acest capitol.



*Dinamo este echipa cu cea mai bună posesie, media roș-albilor în ediția 2025-2026 fiind de 58,9 % (Universitatea Craiova - 57,2 %).

