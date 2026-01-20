OUT! Dinamo pierde un jucător important înainte de meciul de la Sibiu

OUT! Dinamo pierde un jucător important înainte de meciul de la Sibiu Superliga
Absență importantă pentru Zeljko Kopic înaintea duelului cu Hermannstadt.

Andrei MargineanDinamoHermannstadtU Cluj
Dinamo a câștigat duminică seara pe Arena Națională, scor 1-0 cu Universitatea Cluj, și a ajuns la 41 de puncte.

„Câinii” au urcat pe locul secund în Superligă, la un punct în spatele Rapidului. Golul victoriei a fost marcat de Karamoko.

OUT! Dinamo pierde un jucător înainte de meciul de la Sibiu

Succesul cu U Cluj le dă speranțe dinamoviștilor la prima poziție, înaintea deplasării de la Sibiu.

Un rezultat pozitiv cu Hermannstadt ar duce-o pe Dinamo la 44 de puncte și, cel puțin temporar, pe primul loc în clasament.

Pentru partida cu echipa lui Dorinel Munteanu, Zeljko Kopic are însă o problemă serioasă la mijlocul terenului. 

Andrei Mărginean, titular de bază în linia mediană, este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Mijlocașul a primit avertisment chiar în startul meciului cu „U” Cluj și a ajuns la patru „galbene”.

În lipsa lui Mărginean, antrenorul lui Dinamo trebuie să aleagă între Cristi Mihai și Georgi Milanov, cu primul fiind varianta cea mai apropiată ca profil.

Milanov, în schimb, nu este mijlocaș defensiv, iar folosirea lui ar presupune o repoziționare, cu Eddy Gnahore coborât mai jos.

