OUT! Dinamo pierde un jucător important înainte de meciul de la Sibiu

Dinamo a câștigat duminică seara pe Arena Națională, scor 1-0 cu Universitatea Cluj, și a ajuns la 41 de puncte.

„Câinii” au urcat pe locul secund în Superligă, la un punct în spatele Rapidului. Golul victoriei a fost marcat de Karamoko.



OUT! Dinamo pierde un jucător înainte de meciul de la Sibiu



Succesul cu U Cluj le dă speranțe dinamoviștilor la prima poziție, înaintea deplasării de la Sibiu.

Un rezultat pozitiv cu Hermannstadt ar duce-o pe Dinamo la 44 de puncte și, cel puțin temporar, pe primul loc în clasament.



Pentru partida cu echipa lui Dorinel Munteanu, Zeljko Kopic are însă o problemă serioasă la mijlocul terenului.



Andrei Mărginean, titular de bază în linia mediană, este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Mijlocașul a primit avertisment chiar în startul meciului cu „U” Cluj și a ajuns la patru „galbene”.

