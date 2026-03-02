Kane a reuşit o dublă pentru Bayern Munchen, sâmbătă, în derby-ul cu Borussia Dortmund (scor 3-2) şi a atins borna de 30 de goluri marcate de la debutul actualei ediţii din Bundesliga.

Harry Kane e lider în clasamentul pentru Gheata de Aur

Englezul are acum un total de 60 de puncte în ierarhia Ghetei de Aur, în condiţiile în care golurile marcate în cele mai importante campionate de pe continent (Germania, Anglia, Italia, Spania şi Franţa) sunt recompensate cu câte două puncte, în timp ce golurile înscrise în ligile cuprinse între locurile 6 şi 22 primesc câte 1,5 puncte, iar cele din restul campionatelor câte un punct.

Jucătorul lui Bayern îi devansează pe francezul Kylian Mbappe (Real Madrid), 46 de puncte (23 de goluri), şi pe norvegianul Erling Haaland (Manchester City), 44 de puncte (22 de goluri).

Cei trei sunt urmaţi de brazilianul Igor Thiago (Brentford), cu 36 de puncte (18 goluri), columbianul Luis Suarez (Sporting Lisabona) cu 33 de puncte (22 de goluri) şi kosovarul Vedat Muriqi (Mallorca), 32 de puncte (16 goluri).

Harry Kane are ocazia să doboare în acest sezon recordul de goluri marcate într-o singură ediţie a campionatului Germaniei, stabilit de polonezul Robert Lewandowski în tricoul lui Bayern Munchen, în campania 2020-2021 (41 de goluri).

Agerpres.