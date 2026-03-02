Naționala României se pregătește pentru meciul crucial cu Turcia de pe 26 martie, un pas decisiv pe drumul spre primul Mondial după cel din 1998.

În tot acest context, Dorin Rotariu (30 de ani), care a debutat pentru prima reprezentativă în octombrie 2016, adunând până în prezent 10 selecții și un gol, speră să joace din nou sub tricolor. Deși nu a mai primit nicio „telegramă” din 2019, fotbalistul își dorește să îmbrace din nou tricoul galben.

Încrezător înaintea duelului de la Istanbul

Fotbalistul a menționat că nu a fost contactat de staff-ul naționalei în ultima perioadă, dar rămâne extrem de optimist în privința șanselor tricolorilor în fața turcilor.

„Eu sper și îmi doresc să joc pentru echipa națională. Mereu m-am gândit și sper să revin într-o zi. Nu, nu, nimic. Turcia are jucători de valoare și are un grup puternic. Nu va fi ușor, dar nici imposibil. Turcia este o echipă care profită imediat dacă îi dai șanse. Trebuie să fim foarte atenți și foarte organizați. 100% putem bate Turcia, chiar dacă se joacă la Istanbul. Majoritatea jucătorilor noștri au experiență pe stadioane mari și pline. Nu cred că vor fi copleșiți de atmosfera de acolo”, a transmis Dorin Rotariu pentru Digisport.

Pasul către prima ligă din Turcia

La începutul lunii trecute, mai exact pe 6 februarie 2026, Rotariu a părăsit formația Igdir FK și s-a alăturat celor de la Eyüpspor, echipă din prima ligă turcă (SuperLig). Până în acest punct al sezonului, jucătorul a bifat în total 25 de apariții în toate competițiile, reușind să înscrie 3 goluri și să ofere o pasă decisivă.

Mijlocașul a detaliat motivele din spatele acestei mutări. „Am jucat împotriva celor de la Eyupspor în Cupa Turciei, iar interesul venise cam cu o săptămână-două înainte. Au fost interesați cei de acolo și cred că este cea mai bună decizie pe care o puteam lua. Viitorul meu la fosta echipă nu era cel dorit. Nu eram fericit și am decis să joc în prima ligă. Am avut această șansă. A fost un sezon interesant până acum.

Când am semnat cu Igdir, a fost un proiect bun, cu promovarea ca principal obiectiv. Eu voiam în prima ligă și de aceea am și semnat cu ei. Ulterior, s-a schimbat antrenorul și nu am mai primit șanse. Începutul a fost relativ ok. Apoi, nu am primit șanse și nu am înțeles de ce. Am încercat să discut cu clubul, cu antrenorul, iar toată lumea îmi spunea că nu este nicio problemă. Eu mi-am făcut treaba cât de bine am putut, dar nu a fost să fie. Am ajuns la concluzia că trebuie să plec și asta a fost”, a subliniat Rotariu.