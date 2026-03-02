FOTO Ionuț Radu, aproape de o performanță colosală în Spania: trofeul Zamora!

Ionuț Radu, aproape de o performanță colosală în Spania: trofeul Zamora! La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ionuț Radu (28 de ani) traversează un sezon extraordinar la Celta Vigo, iar la finalul stagiunii ar putea obține o distincție colosală în Spania.

TAGS:
Ionut RaduCelta VigoTrofeul Zamora
Din articol

După 26 de etape scurse din LaLiga, Ionuț Radu este lider în cursa pentru Trofeul Zamora, premiul acordat portarului din campionatul Spaniei cu cele mai puține goluri încasate. 

Ionuț Radu, lider în cursa pentru Trofeul Zamora

Radu, care a fost integralist duminică seară în Girona - Celta Vigo 1-2, a încasat doar 28 de goluri în cele 26 de meciuri de până acum. Portarul român are un coeficient de 1,08 și se află deasupra unor goalkeeperi precum Unai Simon (Athletic Bilbao), Thibaut Courtois (Real Madrid) sau Jan Oblak (Atletico Madrid).

La ora actuală, podiumul este completat de Sergio Herrera, de la Osasuna, cu 30 de goluri încasate, și Antonio Sivera, de la Alaves, cu 34 de goluri încasate. Ambii au, de asemenea, 26 de meciuri în acest sezon.

Trofeul Zamora se acordă la finalul sezonului portarului cu cel mai bun coeficient (raportul dintre golurile încasate și meciurile jucate), cu condiția ca respectivul goalkeeper să aibă cel puțin 28 de meciuri jucate (cel puțin 60 de minute în fiecare).

În următoarea etapă, Ionuț Radu va avea însă o misiune dificilă. Celta Vigo va primi vizita lui Real Madrid, care are nevoie de o victorie pentru a se apropia de liderul FC Barcelona.

Clasamentul actual din cursa pentru Trofeul Zamora

Cine a câștigat Trofeul Zamora în ultimele 10 sezoane din LaLiga

  • 2015/2016: Jan Oblak (Atletico Madrid, 18 goluri încasate în 38 de partide, coeficient 0,47)
  • 2016/2017: Jan Oblak (Atletico Madrid, 21 de goluri încasate în 29 de partide, coeficient 0,72)
  • 2017/2018: Jan Oblak (Atletico Madrid, 22 de goluri încasate în 37 de partide, coeficient 0,59)
  • 2018/2019: Jan Oblak (Atletico Madrid, 27 de goluri încasate în 37 de partide, coeficient 0,73)
  • 2019/2020: Thibaut Courtois (Real Madrid, 20 de goluri încasate în 34 de partide, coeficient 0,59)
  • 2020/2021: Jan Oblak (Atletico Madrid, 25 de goluri în 38 de partide, coeficient 0,66)
  • 2021/2022: Yassine Bounou (Sevilla, 24 de goluri încasate în 31 de partide, coeficient 0,77)
  • 2022/2023: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, 20 de goluri încasate în 38 de partide, coeficient 0,52)
  • 2023/2024: Unai Simon (Athletic Bilbao, 33 de goluri încasate în 36 de partide, coeficient 0,92)
  • 2024/2025: Jan Oblak (Atletico Madrid, 30 de goluri încasate în 36 de partide, coeficient 0,83)
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
ULTIMELE STIRI
Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu”
Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu”
Vassaras, explicații pentru controversele din Farul – CFR! Discuția lui Florin Andrei cu arbitrii VAR a fost desecretizată
Vassaras, explicații pentru controversele din Farul – CFR! Discuția lui Florin Andrei cu arbitrii VAR a fost desecretizată
Miodrag Belodedici exclude un nume greu din lupta la titlu: „Nicio șansă”
Miodrag Belodedici exclude un nume greu din lupta la titlu: „Nicio șansă”
Fotbalistul mai poate ajunge încă la FCSB: ”Vom sta la masa negocierilor!”
Fotbalistul mai poate ajunge încă la FCSB: ”Vom sta la masa negocierilor!”
Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”
Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
LPF a făcut anunțul! Vestea primită de FCSB imediat după ratarea play-off-ului

LPF a făcut anunțul! Vestea primită de FCSB imediat după ratarea play-off-ului

Atac cu talpa la Gigi Becali: „Dacă vrei să faci tu echipa, nu mai pune antrenor!”

Atac cu talpa la Gigi Becali: „Dacă vrei să faci tu echipa, nu mai pune antrenor!”

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a ratat play-off-ul

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a ratat play-off-ul

Furie la FCSB! Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Cum arată echipa de start a campioanei pentru meciul cu UTA

Furie la FCSB! Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Cum arată echipa de start a campioanei pentru meciul cu UTA

Gigi Becali aruncă bomba după ce FCSB a ratat play-off-ul! Prima măsură anunțată de patron

Gigi Becali aruncă bomba după ce FCSB a ratat play-off-ul! Prima măsură anunțată de patron

Varianta horror pentru FCSB în Conference League. Cu cine poate juca în preliminarii dacă va câștiga barajul

Varianta horror pentru FCSB în Conference League. Cu cine poate juca în preliminarii dacă va câștiga barajul



Recomandarile redactiei
Vassaras, explicații pentru controversele din Farul – CFR! Discuția lui Florin Andrei cu arbitrii VAR a fost desecretizată
Vassaras, explicații pentru controversele din Farul – CFR! Discuția lui Florin Andrei cu arbitrii VAR a fost desecretizată
Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu”
Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu”
Miodrag Belodedici exclude un nume greu din lupta la titlu: „Nicio șansă”
Miodrag Belodedici exclude un nume greu din lupta la titlu: „Nicio șansă”
Fotbalistul mai poate ajunge încă la FCSB: ”Vom sta la masa negocierilor!”
Fotbalistul mai poate ajunge încă la FCSB: ”Vom sta la masa negocierilor!”
Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”
Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”
Alte subiecte de interes
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo 
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!