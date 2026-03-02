După 26 de etape scurse din LaLiga, Ionuț Radu este lider în cursa pentru Trofeul Zamora, premiul acordat portarului din campionatul Spaniei cu cele mai puține goluri încasate.

Ionuț Radu, lider în cursa pentru Trofeul Zamora

Radu, care a fost integralist duminică seară în Girona - Celta Vigo 1-2, a încasat doar 28 de goluri în cele 26 de meciuri de până acum. Portarul român are un coeficient de 1,08 și se află deasupra unor goalkeeperi precum Unai Simon (Athletic Bilbao), Thibaut Courtois (Real Madrid) sau Jan Oblak (Atletico Madrid).

La ora actuală, podiumul este completat de Sergio Herrera, de la Osasuna, cu 30 de goluri încasate, și Antonio Sivera, de la Alaves, cu 34 de goluri încasate. Ambii au, de asemenea, 26 de meciuri în acest sezon.

Trofeul Zamora se acordă la finalul sezonului portarului cu cel mai bun coeficient (raportul dintre golurile încasate și meciurile jucate), cu condiția ca respectivul goalkeeper să aibă cel puțin 28 de meciuri jucate (cel puțin 60 de minute în fiecare).

În următoarea etapă, Ionuț Radu va avea însă o misiune dificilă. Celta Vigo va primi vizita lui Real Madrid, care are nevoie de o victorie pentru a se apropia de liderul FC Barcelona.

Clasamentul actual din cursa pentru Trofeul Zamora