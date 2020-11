Anuntul MOMENTULUI la Barcelona! Vestea pe care toti fanii o asteptau! Cand vor avea loc alegerile prezidentiale 

Situatia de la Barcelona continua sa fie critica din cauza problemelor economice, iar clubul a ramas si fara presedinte.

Josep Maria Bartomeu, presedintele sub comanda caruia Barcelona a inregistrat cea mai mare umilinta din istorie, dar si o serie neagra la capitolul performante in ultimele sezoane, a anuntat in urma cu o saptamana ca isi da demisia, impreuna cu intregul board.

Carles Tusquets, presedintele Comisiei Administrative a clubului este cel care ii va lua locul lui Bartomeu pana la alegeri. Acesta a sustinut o conferinta de presa in care a vorbit despre problemele clubului si a facut anuntul pe care il asteptau cu totii.

Astfel, alegerile prezidentiale vor avea loc in perioada Craciunului, a anuntat Tusquets.

"Vom face tot posibilul sa se desfasoare in jurul acestor date. Nu pot fi facute mai devreme", a spus Tusquets la conferinta.

