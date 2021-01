EXCLUSIV | "In Romania nu ai cum sa te pregatesti!" Verdict TRANSANT in cazul plecarii FCSB-ului in Turcia: "Plecau si alte echipe daca aveau posibilitatea lor!"

FCSB a plecat in cantonament in Antalya, iar asta a starnit numeroase controverse.

Turcia se afla pe lista tarilor cu risc epidemiologic in Romania, astfel ca cei care se intorc de acolo sunt obligati sa se carantineze. Cu toate astea, ros-albastrii, care au disputat ieri un amical care va fi incadrat la 'competitie internationala', scapa de carantina si vor putea juca cu Astra.

Plecarea liderului din Liga 1 a starnit numeroase discutii, cluburi precum Craiova si CFR Cluj au sustinut ca au incercat si ele sa obtina acorduri pentru a parasi tara, insa raspunsul a fost negativ.

Fostul presedinte de imagine al ros-albastrilor, Helmut Duckadam a vorbit in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" despre situatia de la FCSB si a explicat de ce nu ar trebui condamnati.

"Habar nu am daca au jucat, dar cred ca se face prea mare tam-tam pe treaba asta. Sportivilor ar trebui sa le permita sa isi poata desfasura pregatirile si concursurile in strainatate.

Echipa nationala de canotaj este in Italia, probabil mai stau o luna-doua acolo, se pregatesc pentru Olimpiada. Ce ar fi sa vina in tara si sa stea 14 zile in carantina? Pierd toata pregatirea.

Cred ca Ministerul Sportului ar trebui sa intervina si sa puna lucrurile clare la punct.

Cred ca s-au interesat destul de bine ca nu vor avea probleme la intoarcere, cei de la FCSB sunt profesionisti. Au fortat mana in interesul lor, se vede ca in Romania nu ai cum sa te pregatesti. Cred ca si alte echipe plecau daca aveau posibilitatea lor materiala.

Daca nu au plecat alte cluburi, e strict problema lor", a spus Helmut Duckadam la PRO X.