Sergiu Bus nu a stat pe ganduri si s-a dus sa vorbeasca cu Becali fata in fata! Ce decizie a luat finantatorul de la FCSB in legatura cu atacantul echipei

Dupa ce nu a reusit sa se ridice la nivelul asteptarilor, Sergiu Bus a intrat pe 'lista neagra' a lui Gigi Becali.

Totusi, atacantul ar fi mers sa poarte o discutie fata in fata cu Becali si va continua sub comanda lui Toni Petrea. Latifundiarul din Pipera ar fi dorit sa il trimita pe Bus la Gaz Metan Medias, iar in locul lui sa il aduca la FCSB pe Dumitru Cardoso. Fostul jucator de la Napoli si-ar fi gasit deja alta echipa, iar varianta unui schimb nu a mai fost posibila.

Becali doreste 500.000 de euro in schimbul lui Sergiu Bus, dar totul s-a schimbat in ultimele zile. Cei doi ar fi discutat fata in fata, iar finantatorul de la FCSB ar fi fost impresionat de atacant.

Bus i-ar fi comunicat lui Becali ca isi doreste sa continue sub comanda lui Toni Petrea pentru a demonsstra ca are valoare sa joace la un astsfel de nivel. Patronul echipei a fost impresionat si i-a spus ca va juca in continuare la FCSB, cel putin pana in vara, potrivit AntenaSport.

In actualul sezon, Bus a jucat 11 meciuri pentru ros-albastrii, a inscris 2 goluri si a oferit o pasa decisiva.