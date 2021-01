Decizia lui Becali in cazul lui Pantiru! Ce se intampla cu fundasul trecut pe 'lista neagra' de patronul FCSB

Ionut Pantiru este unul dintre jucatorii care a intrat pe lista neagra a lui Gigi Becali.

Chiar daca nu mai este pe placul lui Becali, jucatorul FCSB-ului va ramane sub comanda lui Toni Petrea. Poli Iasi a fost interesata de el in aceasta iarna, dar presedintele echipei, Ciprian Paraschiv, a declarat ca fundasul lateral va ramane la FCSB.

"Ii simt bine pe baieti, eu zic ca echipa va arata bine in acest an. Interesul pentru Pantiru nu mai este de actualitate, nu a fost o discutie concreta. A fost cumva pus pe taraba, dar nu cred ca jucatorul isi doreste sa plece acum de la FCSB", a declarat oficialul lui Poli Iasi pentru DigiSport.

Intrebat daca Poli Iasi a terminat curatenia la echipa, Paraschiv a raspuns: "Da, cam da. A spus si Daniel Pancu, nu inseamna ca noi am fost nemultumiti de acei jucatori, doar ca nu s-au integrat. Noi ne vom baza foarte mult pe forta grupului, pe atmosfera pe care o creeaza in vestiar. Vacanta a fost destul de scurta, vom avea meciuri din trei in trei zile, putem vedea rezultate atipice in campionat", a spus presedintele moldovenilor.

Dupa ce FCSB a reusit sa finalize mutarea lui Risto Radunovic, Pantiru a intrat pe lista neagra a lui Gigi Becali. El mai are contract cu echipa lui Toni Petrea pana in vara lui 2024.

Ionut Pantiru a evoluat in acest sezon in 17 partide pentru ros-albastrii si a reusit a ofere 3 pase decisive. Fundasul lateral este cotat de catre la Transfermarkt la 850.000 de euro.