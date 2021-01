Mihai Stoica, ironii la adresa lui Harut dupa ce fotbalistul de la Botosani a refuzat FCSB: "Un fel de Sergio Ramos!"

FCSB a ratat transferul lui Denis Harut de la Botosani.

Mutarea a picat din cauza faptului ca fundasul de 21 de ani a refuzat un contract pe o perioada de 6 ani asa cum dorea Gigi Becali.

Managerul echipei ros-albatre, Mihai Stoica, a analizat implicatiile pe care ratarea acestui transfer le-ar putea avea in cadrul echipei si a lansat si cateva ironii la adresa fotbalistului de la Botosani.

"Harut, in opinia mea, era un fundas dreapta interesant, cu mare grija de minge si cu o crestere evidenta in ultimul an. Cand mi s-a cerut parerea, am apreciat ca Cretu are nevoie de un contracandidat pe post (cel mai nimerit - repet -e doar opinia mea) fiind Ovidiu Popescu, omul serios si versatil din lotul nostru, jucator pentru care am si o afinitate deosebita.

Nu mi-am format o parere bine argumentata despre fundasul dreapta Harut pentru ca n-ajungea sa centreze decat foarte rar din cauza tacticii lui Croitoru, mult diferita de cea a noastra, care-l pozitiona in centrul linii mediane pe constructie. Un specialist cu care patronul nostru s-a consultat i-a spus ca este un fundas central foarte bun, care paseaza direct pe mijlocasi (!?). Pentru mine era doar o supozitie, intrucat constructia Botosaniului era exclusiv in sarcina lui Rodriguez, care cobora intre fundasii centrali si apela des la pasa lunga.

Intre timp, mai precis in iarna asta foarte scurta, Harut s-a transformat intr-un jucator cu talie. Eu am 1,84 si, trecand pe langa el anul trecut, i-am estimat inaltimea la 1,80-1,81. Citesc ca are 1,85 (conform unei publicatii care l-a citat) sau 1,84 si un fel de Sergio Ramos (conform alteia) iar postul lui este fundas central.

Ma bucur pentru Adrian Mutu, avea nevoie de un fundas central de talie in perspectiva turneului final (nu stam foarte bine in centrul defensivei). E posibil ca Harut sa fie viitorul lider de care fotbalul romanesc are nevoie, poate va prelua in viitor de la Chiriches responsabilitatea organizarii defensive a nationalei mari, de ce nu? Mai ales ca are acum aceeasi inaltime cu Iulian Cristea si putin-putin sub Miron. Dar poate mai creste. In rest, sa auzim numai de bine!", a fost mesajul transmis de Mihai Stoica pe o retea de socializare.

Gigi Becali urma sa plateasca 800.000 in schimbul lui Harut. Totul parea rezolvat, Valeriu Iftime si Marius Croitoru confirmand mutarea, dar cand jucatorul a ajuns la Bucuresti pentru a semna contractul, s-a razgandit.