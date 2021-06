Impresarul lui Ongenda vorbeste despre posibila plecare a fotbalistului! Ce spune de interesul CFR-ului

Jucatorul francez ar putea pleca de la Botosani in aceasta vara.

Fotbalistul crescut de PSG a impresionat in Liga 1 in principal datorita tehnicii deosebite pe care o are, insa nu a reusit sa se impuna in Serie B, unde a fost cedat la Chievo in sezonul trecut, dar problemele fizice l-au facut sa se intoarca in Romania. Acum, in presa s-a vorbit de interesul CFR-ului pentru francez, insa impresarul italian Daniele Pinna sustine ca inca nu a fost facuta o oferta pentru jucator.

"Am vazut ca Florin Manea a vorbit despre Hervin Ongenda, dar nu stiu in ce calitate a facut-o. Eu sunt agentul oficial al lui Hervin si as vrea sa clarific acest aspect. Este important ca lumea sa stie cu cine poate vorbi in cazul in care il doreste pe Ongenda. In acest moment exista interes pentru el de la doua cluburi din Franta, care il cunosc foarte bine, si de la doua echipe din Serie B.



Nu e nimic decis, nu e suta la suta sigur ca va pleca. Din Romania nu m-a cautat nimeni, nici CFR Cluj. Este campioana si e un club de traditie, dar nu am avut discutii. Poate si pentru ca a existat aceasta confuzie, legata de cine este reprezentantul jucatorului", a spus Daniele Pinna pentru Prosport.