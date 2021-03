Ongenda nici nu vrea sa auda de FCSB si Gigi Becali! Francezul are super-oferte din zona araba si poate pleca in vara

Propus de Valeriu Iftime pentru un transfer si refuzat de Gigi Becali din cauza greutatii, Hervin Ongenda nici nu se gandeste sa se transfere la FCSB.

"Nu ma intereseaza Ongenda. Ce fac acum? Ma apuc sa cumpar toata echipa de la Iftime? Morutan este peste Ongenda asta si am auzit ca are si probleme cu kilogramele in plus", a spus Gigi Becali, dupa ce patronul lui FC Botosani declarase ca francezul s-ar potrivi stilului de joc de la FCSB. La actualul lider al Ligii 1 joaca, in acest moment, patru fotbalisti transferati de la Botosani, respectiv Andrei Miron, Denis Harut, Olimpiu Morutan si Razvan Oaida.

Conform unor surse apropiate de jucator, Ongenda ar fi transmis conducerii ca nu ar dori sa semneze cu FCSB, pentru ca, cel mai probabil, nu ar avea parte de atmosfera si minutele de care are nevoie pentru a reveni la forma sportiva din urma cu doi ani, cand a fost considerat unul dintre cei mai buni jucatori de atac din Liga 1. Francezul ar fi al doilea jucator al botosanenilor care refuza o recent pe FCSB, dupa fundasul Andrei Chindris, plus Harut care nu a vrut sa semneze initial contractul si apoi a revenit asupra deciziei. Chindris nu a vrut sa negocieze cu "ros-albastrii", se pare din cauza presiunii puse de patronul Gigi Becali si a imixtiunii acestuia in alcatuirea formulei de start.

Ongenda ar vrea sa prinda un contract in Vestul Europei, la finalul acestui sezon, dar, daca nu se va concretiza un transfer important, atunci are varianta sa plece in zona Golfului Persic, de unde are mai multe oferte si unde ar urma sa castige de peste 10 ori mai mult decat salariul de 5.000 de euro din Moldova. Mijlocasul ofensiv mai are contract cu formatia moldava pana in iunie 2022, iar clubul ar vrea in schimbul sau peste 600.000 de euro de euro. Acesta are selectii la toate nationalele de juniori ale Frantei, este considerat unul dintre cei mai tehnici fotbalisti din Liga 1 si a jucat in 19 meciuri, a marcat un gol si a dat doua pase decisive pentru FC Botosani, in acest sezon.

Clubul i-ar fi transmis jucatorului ca are liber sa se gandeasca la un posibil transfer, doar dupa ce FC Botosani isi asigura prezenta in play-off-ul Ligii 1. Dupa 25 de etape jucate, FC Botosani ocupa locul al cincilea in clasament, cu 37 de puncte acumulate, cu patru mai mult decat UTA Arad, aflata pe primul loc de play-out, si are sanse mari sa indeplineasca acest obiectiv. "Cand e in forma si vrea sa joace, te face sa ramai blocat! E greu sa-i faca fata cineva atunci cand evolueaza bine. El e un geniu, din punctul meu de vedere. E printre cei mai buni jucatori pe care i-am vazut in cariera mea. Am avut o oferta in jur de un milion de euro pentru el, recent, dar n-a vrut sa plece", a precizat si antrenorul sau, Marius Croitoru.

Hervin Ongenda (25 ani) a fost crescut la academia de juniori a lui PSG si a evoluat pentru parizieni in sezoanele 2013-2014 si 2015-2016, trecandu-si in palmares un titlu in Ligue 1, o Cupa si doua Supercupe ale Frantei. Coleg la PSG cu vedetele Ibrahimovici, Cavani, Lavezzi, Di Maria, Pastore, Thiago Silva, Marquinhos, Coman sau Matuidi, el inca pastreaza legatura cu Kimpembe si Rabiot, cu care a fost coleg la juniorii clubului. Ongenda a fost imprumutat la Bastia (2014-2015) si a mai jucat, ulterior, la Zwolle (2017) si Real Murcia (2018). Dupa un an si jumatate in Liga 1, la FC Botosani (2018-2020), el a petrecut jumatate de sezon la Chievo Verona, in Serie B din Italia, dar s-a intors in Romania, dupa ce "Gialloblu" au ratat promovarea.