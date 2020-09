"Afirmatia aia ca se face sofer de autobuz? Ha, ha! A zis-o pentru ca suna bine!" Prima reactie a celor de la FC Botosani dupa revenirea lui Ongenda!

Hervin Ongenda s-a intors in Romania si a semnat cu FC Botosani.

Fotbalistul in varsta de 25 de ani a mai evoluat pentru echipa lui Marius Croitoru in perioada 2018-2020, la inceputul acestui an transferandu-se la Chievo dupa ce a declarat ca nu mai vrea sa joace la FC Botosani nici daca asta ar insemna sa nu mai joace fotbal.

"Botosani poate sa-mi ofere un contract de 50.000 sau 100.000 euro pe luna, tot nu voi semna (n.r. prelungirea contractului), pentru ca banii nu sunt o problema. Nu joc pentru bani, fotbalul e pasiunea vietii mele si asta e tot ce vreau sa fac. Am amintiri frumoase de la Botosani, pe care le voi pastra tot timpul in inima mea.

Un lucru este sigur: nu imi voi prelungi contractul indiferent de oferta, nu e vorba de bani, sunt doar alegeri pe care trebuie sa le faci in viata, iar asta e una din ele. Chiar daca asta ar insemna sa devin sofer de autobuz in Botosani", declarat Ongenda la inceputul anului.

Acum, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, el s-a intors in Romania si chiar la FC Botosani.

Patronul clubului, Valeriu Iftime, a declarat ca se bucura de revenirea fotbalistului crescut la PSG, alaturi de Cavani si Ibrahimovic.

"El este un copil extraordinar. Afirmatia aia ca se face sofer de autobuz? Se dovedeste ca viata trebuie traita, nu vorbita. Ha, ha! A zis-o pentru ca suna bine, eu asa cred. O sa vedeti ca de data asta o sa fie mai bine.

Calitatile sale sunt extraordinare, am spus-o de cate ori am avut ocazia, trebuie doar sa-si puna un pic de ordine in obiective. Copilul este la Iasi, face vizita medicala, iar de astazi este din nou jucatorul nostru. Chiar ma bucură foarte mult revenirea sa", a declarat Iftime, potrivit DigiSport.

De-a lungul carierei, Ongenda a mai evoluat pentru . In Liga 1 el a adunat 53 de aparitii, reusind 6 goluri.