FC Botosani - Sepsi, LIVE de la 17:30 | Duel tare in playoff! Echipa lui Croitoru vrea revansa pentru infrangerea din sezonul regulat 

Botosani o primeste pe Sepsi pe teren propriu intr-o lupta stransa pentru a patra pozitie din clasament, pozitie care poate asigura prezenta in cupele europene, daca Universitatea Craiova castiga Cupa Romaniei.

Echipa lui Marius Croitoru vine dupa infrangerea cu CFR Cluj din etapa trecuta si are o singura victorie in playoff, in meciul cu Clinceni, dupa ce a remizat in prima etapa cu Craiova.

De cealalta parte, Sepsi Sf. Gheorghe vine dupa doua victorii consecutive, una dintre ele cu FCSB.

In cazul unei victorii, Botosani se apropie la doua puncte de Sepsi. Diferenta dintre cele doua echipe este de 5 puncte in acest moment, insa daca Sepsi se impune, avansul ar creste considerabil.

In sezonul regulat, Sepsi a castigat pe terenul lui Botosani in retur, in timp ce returul s-a incheiat cu o remiza.