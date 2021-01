Chiar ca SMECHERIE PE VAMPIRIE! :)) GOLUL lui Ongenda va ajunge in vestiarul lui PSG! Executie MONDIALA a jucatorului de are seicii erau indragostiti

Ongenda continua seria golurilor fantastice din Liga 1 in aceasta etapa!

Dupa Roger de la UTA, Papp de la Craiova si Artean de la Viitorul, fostul jucator de la PSG a punctat si el cu un numar de magie. Ongenda a reluat cu exteriorul, superb, dintre mai multi adversari, spre coltul lung, si a facut 2-0 pentru Botosani in minutul 23!

E primul gol marcat de Ongenda (25 de ani) de la revenirea in Romania. Francezul a fost cedat la Chievo acum un an, dar n-a fost multumit de viata din Serie B si a cerut sa se intoarca la Botosani dupa numai 3 meciuri in Italia.