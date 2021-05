"Arbitrul a omorat meciul, omule!" Ongenda, distrus dupa Botosani - FCSB, desi a inscris un super gol

Hervin Ongenda a vorbit la finalul jocului cu FCSB despre arbitrajul lui Adrian Cojocaru, pe care il acuza ca a vazut intr-o singura directie.

Francezul spune ca centralul a 'omorat' meciul.

"Arbitrul a omorat meciul. Nu e corect. Nu a vazut decat intr-o parte. Arbitrul trebuie sa fie 50%-50%, la fel pentru ambele echipe. Imi pare bine ca am dat gol, dar prefer sa inscriu cand castigam. Trebuie sa jucam pana la capat, poate azi am pierdut dar data viitoare vom castiga. Daca jucam ca in repriza secunda, avem sanse sa castigam. Toate meciurile incep de la 0-0, noi vrem sa le castigam pe toate. Mai am un an de contract. Sunt aici, nu stiu ce-o sa urmeze pentru mine", a spus Ongenda la Digisport.

Fostul mijlocas de la PSG a marcat un gol superb in prima repriza a partidei, dupa ce l-a depasit pe Cretu din preluare, apoi i-a dat 'scarita' lui Vlad.