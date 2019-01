"Imi place mult portarul asta!" Duckadam, despre noul transfer anuntat de Becali: "Vlad trebuie imprumutat la o echipa la care sa joace!"

Razvan Plesca va ajunge in vara la FCSB, a anuntat Gigi Becali.

Becali a ascultat sfatul lui Duckadam si mai aduce un portar cu experienta in lot. Este vorba de Razvan Plesca, 36 de ani, care apara in prezent la Gaz Metan. Plesca ar urma sa ajunga la FCSB la finalul acestui sezon.

Helmuth Duckadam e incantat de venirea lui Plesca.

"E un portar care joaca de ani de zile titular, cu multa experienta, la o varsta matura pentru un portar. Mie imi place. Cred ca Steaua are nevoie de doi portari cu experienta in lot."

"Din cate a spus si patronul aseara, Andrei Vlad ar urma sa fie dat imprumut pe undeva."

"Parerea mea este ca daca Vlad va pleca, trebuie avuta grija sa plece la o echipa unde va juca sigur titular."

"Sunt convins ca dupa un an se poate intoarce linistit la Steaua. Clinceni? Nu are importanta unde, Liga I, Liga II, nu conteaza, important e sa joace", a spus Duckadam la Ora exacta in sport (PRO X).