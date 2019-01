Un jucator de la Boca Juniors ajunge in Liga I: "Dam lovitura, e extraordinar!"

FC Botosani transfera un atacant de la Boca Juniors.

FC Botosani e pe cale sa transfere un atacant de 21 de ani de la Boca Juniors. Este vorba de Matias Roskopf, care a evoluat in ultimul an in campionatul Uruguay-ului, la Torque.

Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, a vorbit despre transfer, miercuri, la Ora exacta in sport.

"Florin Manea e cel care ne ajuta cu transferurile. El i-a adus si pe Ongenda si Fabbrini, iar acum ne-a recomandat un jucator din Argentina, de la Boca. Ne-a spus ca este extraordinar, si avem incredere in el", a spus Iftime.

Astazi, impresarul Florin Manea a dat detalii despre transfer.

"Matias Roskopf este un jucator extrem de interesant. A jucat si pentru nationalele U17 si U18 ale Argentinei. Are si cetatenie italiana. E foarte posibil ca in zilele viitoare sa se perfecteze transferul. Ar urma sa semneze pe trei ani. Vine gratis, doar ca Boca si-a pastrat 40% dintr-un viitor transfer.", a explicat Manea in Gazeta.

Matias Roskopf a inceput fotbalul la Colon Atletico (Argentina) si a ajuns la 14 ani la Boca Juniors. Atacantul de 21 de ani a evoluat in ultimul an in Uruguay, sub forma de imprumut.